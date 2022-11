Rosalinda Cannavò risponde agli haters: "Mi fate ridere"

I social network rappresentano uno strumento che consente di accorciare le distanze tra personaggi famosi e fan, ma danno spesso voce anche a quelli che vengono definiti “leoni da testiera“, che si sentono liberi di dire la propria opinione senza alcun filtro, spesso anche a suon di insulti. Una situazione come questa non fa ovviamente piacere a nessuno, specialmente a un Vip che decide di avere un profilo pubblico. Ne sa qualcosa anche Rosalinda Cannavò, che non ha avuto però alcun timore a rispondere per le rime.

Nell’arco di poche ore l’attrice è stata presa di mira da tanti utenti, che hanno usato toni tutt’altro che leggeri. Lei, che ha sempre tenuto alla trasparenza nei confronti di chi la ama, ha voluto rendere noto quanto accaduto.

“Sei grassa“, “Mettiti a dieta, “Sembri una che va a battere“, sono solo alcuni dei commenti che le sono arrivati. C’è stato però chi è stato ancora più pesante e le ha suggerito ora che è libera da impegni televisivi (è stata una delle protagoniste di Tale e Quale Show) di approfittarne per prendere una laurea visto quanto sia “stupida“, oltre a essere una che sembra sempre pronta per andare a “battere” per strada.

“Ora che finisci Tale e Quale devi assolutamente prenderti una laurea“, la ha scritto un hater in direct su Instagram, mentre qualcun altro l’ha invitata a cercarsi un “lavoro dignitoso“. Parole tutt’altro che leggere, ma c’è chi è andato oltre. Anzi, c’è chi le ha fatto anche del body shaming: “Non vestirti di fucsia, ti fa grassa, con quei tacchi sembri una che va a battere, puzzi di arancini fritti“, le ha scritto un altro utente.

Chi pensa che questo possa avere abbattuto Rosalinda Cannavò deve però ricredersi, lei ha risposto dimostrandosi davvero sicura di sé: “Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo – ha esordito Rosalinda – . Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose. Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo dò io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita”.