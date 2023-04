Non sembra esserci davvero pace per Chiara Ferragni, che si ritrova a finire spesso nel mirino degli hater a causa di alcuni suoi comportamenti, che in alcuni casi risultano a loro poco graditi. E il tono usato nei suoi confronti è spesso tutt’altro che morbido. Questa volta a finire nell’occhio del ciclone è il suo viaggio in Africa, organizzato per motivi di lavoro in compagnia di alcuni collaboratori e amici.

L’influencer si sta godendo appieno la natura di Marracash e non ha esitato a prendere parte a un safari, ovviamente documentando il tutto sui social. Alcuni, però, l’hanno criticata aspramente per avere lasciato Fedez da solo a casa insieme ai loro bambini, Leone e Vittoria, nonostante non sia certamente la prima volta che questo accada.

La 35enne sta approfittando dell’occasione per godersi appieno il luogo. Tra i post pubblicati ce n’è umo che mostra una casa allestita su un albero, esperienza che lei ha voluto fare per provare a essere maggiormente immersa nella natura.

Alcuni commenti sono stati però decisamente pesanti: “Chiara non torna più da sto safari“, “Ancora non vai a casa?“, “Per fortuna Fede non si comporta come te, abbandonando i bimbi ogni 2 secondi“, sono state solo alcune delle frasi negative rivolte a Chiara Ferragni, a cui lei ha preferito non rispondere ma che lei avrà sicuramente notato, ben sapendo quanto i social siano uno strumento importante per lei.

In realtà, questa trasferta era nei suoi piani già dal 2021, ma il Covid aveva costretto al rinvio, solo ora che le restrizioni sono state allentate lei è riuscita a partire.

Già nel 2018 alcuni follower non avevano avuto mezze misure nel criticare il suo modo di gestire famiglia e attività professionale: addirittura qualcuno aveva definito la tata di Leone (Vittoria non era ancora nata, ndr) più mamma di lei perché trascorreva più tempo insieme al bambino, mentre lei appena poteva non esitava ad accettare impegni che la portavano lontano. La blogger già in quell’occasione aveva risposto senza alcun giro di parole: “Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona”.

Almeno per ora questa volta ha preferito il silenzio, ma non è escluso che se possa cambiare idea se la situazione dovesse proseguire in questo modo.