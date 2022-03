Grandi novità per tutti gli utenti creativi di TikTok. Il social network cinese che spopola tra i giovanissimi, ha ufficialmente ampliato la durata massima dei propri video fino a 10 minuti.

Finora il limite era di tre minuti, già incrementato a luglio 2021, mentre inizialmente la lunghezza massima era stata fissata a 15 secondi. Lo scopo è quello di dare più spazio ai creator per realizzare i loro tutorial e contenuti educativi, e di riflesso questa decisione accrescerà anche la concorrenza a YouTube.

La nuova feature è già stata testata e sarà disponibile nell’app insieme a uno dei prossimi aggiornamenti, previsto a breve. La novità, che sicuramente sarà apprezzata da tutti i tiktoker, diverrà gradualmente realtà per tutti gli utenti della piattaforma, in modo rendere possibile “creare video ancora più creativi per i creatori di tutto il mondo”.

Lo scopo, secondo quanto dichiarato da un portavoce dell’azienda al sito specializzato TechCrunch, è quello di “dare ai creator un nuovo modo per portare valore alla nostra comunità e arricchire l’esperienza TikTok. Già l’anno scorso abbiamo dato alla nostra comunità più tempo per creare ed essere intrattenuti su TikTok e oggi siamo entusiasti di iniziare a implementare la possibilità di caricare video fino a 10 minuti, che speriamo possano scatenare ancora più possibilità creative per i nostri utenti in tutto il mondo”.

La scelta di estendere a 10 minuti la lunghezza dei video su TikTok è un chiaro segnale di come il social network cinese voglia imporsi sul mercato e fare concorrenza ai competitor, soprattutto YouTube. Le clip più lunghe, infatti, consentiranno agli utenti di postare contenuti decisamente più completi: dai tutorial di cucina, beauty, a tutti i video che necessitano di più tempo, senza più essere costretti a postare più clip in sequenza.