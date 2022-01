“Grazie Giaco, per questo anno d’amore“. Tiziano Ferro ha detto addio al suo fedele compagno a quattro zampe, Jake, un dolce meticcio di sette anni (un incrocio con un Doberman), che il cantante, insieme a suo marito Victor Allen, aveva adottato nel 2020, salvandolo dal canile. Un gesto meraviglioso, ripagato dall’amore incondizionato che Jake ha trasmesso alla coppia durante l’anno trascorso insieme.

“Jake, ti chiamavo ‘Il ragazzo con tre cuori’“, si legge all’inizio del lungo post condiviso sulla pagina Instagram del cantante. A corredo un collage con due foto: nella prima l’abbraccio che Ferro e Allen danno al cane, nella seconda, invece, un’immagine del meticcio in posizione eretta, in salute, con lo sguardo fiero e dolce.

“Due cuori dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio”.