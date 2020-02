Tiziano Ferro marito perfetto in versione casalinga su Instagram

Difficile trovare qualche motivo per cui criticare Tiziano Ferro: è uno dei cantanti più dotati in Italia, apprezzato anche all’estero, ha doti da intrattenitore e showman, come ha mostrato il Festival di Sanremo che si è chiuso da poco, e a quanto pare è anche un marito e un casalingo perfetto.

Lo dimostra uno degli ultimi scatti comparsi sul profilo Instagram dell’artista, corredato dalla seguente didascalia: “Quando la settimana parte da bravo marito che va a fare la spesa. I veri successi della giornata“. Nella foto lo si vede infatti mentre sorride divertito, spingendo un carrello della spesa.

Anche il vestiario è semplice, ma sempre curato, tipico di una persona che sta andando al supermercato per provvedere ai bisogni della casa: maglioncino di lana, capelli ben modellati dal gel e un timido accenno di barba. Insomma, tra una prova in studio e un’altra, il cantante che ha da poco licenziato l’ultimo album Accetto miracoli, e che a breve arriverà su Amazon Prime Video con il documentario Ferro, sembra proprio il consorte ideale.

Lo saprà bene Victor Allen, l’uomo, di professione consulente della Warner Bros, con cui Tiziano è sposato dall’estate dell’anno scorso. Ferro, che ha fatto coming out nel 2010, ha scelto di celebrare due volte le nozze: la prima a Los Angeles e poi a Latina, in modo da far contente le famiglie di entrambi gli sposi.

La coppia è molto trasparente e, pur non alimentando il gossip, ogni tanto pubblica qualche foto inerente la vita matrimoniale. Merito anche di un’intesa perfetta, che non ha avuto bisogno nemmeno di un momento topico per tutte le nuove coppie come la luna di miele. Romanticamente Ferro ha infatti affermato: “la mia vita è tutta una luna di miele“.