Rosso Relativo compie 20 anni e Tiziano Ferro è pronto a festeggiare alla grande il suo album di esordio. Il disco, infatti, è uscito il 26 ottobre del 2001 a coronamento di un’estate da record per l’artista di Latina dopo il lancio dei singoli Xdono e L’olimpiade. Per celebrare quest’evento, il prossimo 5 novembre esce Rosso relativo Anniversary Edition, un cd totalmente rimasterizzato con all’interno tracce bonus e i ricordi dei vent’anni di carriera del cantante.

Tiziano ha deciso di fare il compleanno del suo primo disco il giorno esatto dell’anniversario, il 26 ottobre 2021, con una diretta Instagram e lo ha annunciato così:

“Rosso relativo è un passaporto che non scade, che continua a raccontare dove sono stato e dove vado. Una bussola. Quando ascolto questo album mi sento intatto, commosso e invaso dal privilegio di poter essere qui – vent’anni dopo – a parlare ancora di Paola, di Imbranato e di Xdono. E un sorriso ha la meglio. Il 29/10 festeggeremo questo importante anniversario con una ristampa speciale in vinile, disponibile dal 5/11 in versione “cd”. Tutto rimasterizzato, con tracce bonus e i ricordi più belli di questi nostri 20 ANNI. E il 26/10 Diretta IG (dettagli in arrivo) per gridare insieme: ‘Auguri e grazie caro Rosso relativo!!!'”.

Il disco è in uscita il 29 novembre con una ristampa speciale in vinile. Questa parte della la tracklist della versione speciale dell’album:

Xdono english version

Xdono French version

Perdoa (Portoghese version)

Imbranato (French version)

Apaixonado (Portoghese versione)

Romance relativo (Portoghese version)

Rojo relativo (remix)

Xdono remix

Xdono bug versione

Il cofanetto racchiude tre LP 33 giri, contenenti gli album Rosso Relativo, Rojo Relativo e Rosso Relativo – Extra in versione rimasterizzata. A completare questa edizione celebrativa vi è un terzo, esclusivo disco, con le versioni internazionali dei brani di successo per la prima volta riunite in un unico supporto.