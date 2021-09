Il messaggio che Tom Holland ha scritto a Zendaya per augurarle buon compleanno suona tanto come una dichiarazione pubblica che dice al mondo che i due stanno insieme. A sospettarlo da anni erano in tanti, ma ora grazie ai social pare che la loro relazione fuori dal set sia ufficiale. I due attori sono i protagonisti dei film sull’Uomo Ragno e interpretano Peter Parker e Michelle Jones (MJ).

Con il post di auguri per la collega e, ora si può dire, fidanzata, Tom ha confermato i rumors che già li davano come coppia nella vita reale e non solo nel copione. Il giovane ha pubblicato su Instagram una foto scattata sul set dove entrambi indossano i costumi di scena e ha scritto: “Mia MJ, che tu abbia il più felice dei compleanni. Chiamami quando sei sveglia”. Lei ha prontamente risposto: “Ti sto chiamando ora”.

Anche se chi proviene da un’altra epoca potrebbe non comprendere che questa è una dichiarazione d’amore a tutti di effetti, per i giovani che usano il web, invece, è proprio così. I millennials, infatti, comunicano continuamente con i social che sono diventati la loro cassa di risonanza e i divi del cinema non fanno eccezione.

Tom ha compiuto 25 anni il 1 giugno 2021, Zendaya il 1 settembre. Insieme hanno recitato in Spider-Man – Homecoming, Spider-Man – Far from Home e nel nuovo Spider-Man – No Way Home, che arriverà nelle sale a Natale 2021. Guardano il trailer di questo nuovo capitolo, sempre diretto da Jon Watts, è palpabile l’affinità tra i due ragazzi che vivono sul set la loro storia d’amore recitata.

Dopo anni di pettegolezzi secondo cui i co-protagonisti erano più che semplici amici i due sono stati sorpresi mentre si baciavano a un semaforo di Los Angeles a luglio 2021. Una fonte anonima ha rivelato a People che nel 2017 dopo l’uscita del loro primo Uomo Ragno, i due avevano già iniziato a frequentarsi: