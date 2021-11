Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, non le manda a dire e su Twitter ha espresso il suo parere su una battuta che il comico Alessandro Siani ha fatto durante la puntata di Striscia la Notizia del 27 ottobre 2021. Non solo. L’influencer pare non abbia gradito neanche la reazione che ha avuto Vanessa Incontrada, co-conduttrice dello show Mediaset. Ma cosa ha scatenato lo sdegno di Tommaso?

Zorzi sul social californiano ha tuonato contro i due presentatori del tg satirico di Canale 5 dopo aver sentito le parole di Siani e le risate di Vanessa, sua compagna dietro il bancone. La battuta recitava così: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla”. Ma oltre a questo la cosa che ha fatto infuriare il giovane influencer meneghino è stato l’effetto esilarante che la frase ha avuto sull’attrice.

“27/10/21 Siani, Striscia: Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla”. Vanessa Incontrada, dopo anni che si batte contro il bullismo mediatico e nel suo caso specifico il body-shaming, ride di gusto. Ma oggi è un incubo?”.

Ancora una volta quindi, la showgirl è sotto i riflettori delle critiche, dopo essere già stata al centro di una polemica con l’assegnazione del Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini. In quel frangente Incontrada ha dovuto perfino disattivare i commenti al suo profilo Instagram. Il tweet di Zorzi ha riscosso quasi 5mila like e nei commenti in molti hanno ricordato la gaffe in cui cadde anche Michelle Hunziker, quando nel programma si fece ironia sul popolo cinese.

Le accuse di Tommaso non sono passate inosservate ai vertici della trasmissione che ha risposto con una replica del Gabibbo che nella puntata di Striscia del 29 ottobre 2021 recitava così: “Non si può dire ‘latte di mandorla’, ma vi rendete conto? E la povera Vanessa non può più ridere. E sapete da chi viene questa polemica? Nientepopodimeno che Tommaso Zorzi. E sapete chi è davvero Tommaso Zorzi? Ora ve lo faccio vedere”. In aggiunta è stato mandato in onda un vecchio video in cui l’ex vincitore del GF si lascia andare a bestemmie, mentre fa la spesa al supermercato e beve birra.