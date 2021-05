Viso rettangolare: le regole per un trucco perfetto

C’è chi vorrebbe gli occhi più grandi, le ciglia più lunghe o – nel caso di un viso rettangolare – dei lineamenti meno duri e squadrati. Il make up aiuta proprio su questo: per valorizzare i punti di forza e minimizzare quelle che vengono viste come imperfezioni, anche se in fondo si tratta solo di trovare le giuste proporzioni.

Chi possiede il viso rettangolare ad esempio si ritrova ad avere di base delle caratteristiche molto definite, come la mascella squadrata. A differenza di quello quadrato però la forma del viso è allungata verso il basso, ed è proprio per bilanciare le proporzioni che il make up entra in gioco. Qual è quindi il trucco perfetto per un viso rettangolare?

Trucco viso rettangolare: quali tecniche usare

La miglior tecnica per controbilanciare pesi e proporzioni è il contouring, che si serve delle ombre e delle luci per creare il perfetto equilibrio tra tutte le componenti del viso. Per chi è alle prime armi è consigliabile usare dei prodotti in polvere facili da sfumare: basta una terra opaca, un illuminante, un blush e dei pennelli angolari con i quali applicare i prodotti, vediamo insieme come applicarli.

Viso rettangolare: come truccare il viso

Scopriamo nel dettagli quali sono i prodotti immancabili per definire le zone di luce e ombre del viso rettangolare.

Terra : è il colore più scuro da applicare sul viso, di conseguenza servirà per assottigliare e accorciare, quindi va applicato all’incirca dall’altezza delle tempie fino alla mandibola.

: è il colore più scuro da applicare sul viso, di conseguenza servirà per assottigliare e accorciare, quindi va applicato all’incirca dall’altezza delle tempie fino alla mandibola. Illuminante : sarà il punto luce del viso e andrà applicato su tutte le aree da allargare per mimetizzare quindi la lunghezza verso il basso del volto. Su un viso rettangolare va applicato sulla parte centrale della fronte , gli zigomi alti e il centro del mento dove alcuni hanno il famoso “tirabaci”, la fossetta considerata dagli esperti una caratteristica sensuale e attraente.

: sarà il punto luce del viso e andrà applicato su tutte le aree da allargare per mimetizzare quindi la lunghezza verso il basso del volto. Su un viso rettangolare va applicato sulla , gli zigomi alti e il centro del mento dove alcuni hanno il famoso “tirabaci”, la fossetta considerata dagli esperti una caratteristica sensuale e attraente. Blush o fard: andrà applicato nella parte degli zigomi rimasta “scoperta” tra terra e illuminante.

Rimmel Sculpting Highlighter Palette

È un prodotto compatto composto proprio da tre colori e contiene illuminante, terra per contouring e fard. Le formulazioni dei tre prodotti pressati sono perfettamente sfumabili con il pennello. La palette promette una lunga durata e un aspetto perfettamente scolpito secondo le regole base del contouring.

Disponibile su LookFantastic a 7,95 euro Acquista ora

Viso rettangolare: come truccare gli occhi

Come regola generale – da adattare eventualmente alle varie forme degli occhi – il trucco che risulta più congeniale sul viso rettangolare è quello allungato verso l’esterno, sia che si tratti di matite oppure di ombretti. Le linee nette realizzate con l’eyeliner vanno comunque bene se portano l’attenzione verso l’esterno per allungare lo sguardo.

Clinique All About Shadow Duo Day

Per aggiungere profondità e definizione agli occhi, il duo pensato da Clinique sarà perfetto. È una palette di due ombretti cremosi in combinazione cromatica complementare. Si applica facilmente sulle palpebre, consentendo di sperimentare l’ombreggiatura, l’intensità e la miscelazione desiderate, valorizzando e illuminando gli occhi.

Disponibile su LookFantastic a 25,45 euro Acquista ora

Viso rettangolare: come truccare le labbra

Anche in questo caso le proporzioni e la forma delle labbra sono importanti. In generale, per il viso rettangolare sono da preferire colori intensi e profondi rispetto al nude, in modo da “rubare” un po’ di attenzione in questa parte del viso. Un colore troppo neutro invece lascerebbe importanza al contorno e quindi alla mascella e alle forme squadrate.

MAC Rossetto

Una delle infinite tonalità dei classici rossetti Mac andrà benissimo anche per completare il trucco su un viso rettangolare. È possibile applicarlo direttamente sulle labbra oppure servirsi di un pennellino per un’applicazione più definita e professionale.

Disponibile su LookFantastic a 19,95 euro Acquista ora