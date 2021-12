Valentina Ferragni sbarca alla Rinascente di Milano con la sua nuovissima linea di gioielli. La collezione Valentina Ferragni Studio apre, quindi, il suo primo pop up store nel negozio per eccellenza dedicato al lusso, e precisamente al quarto piano, dove è stato allestito lo stand del brand, in collaborazione con Erker Studio, che ha già curato il design degli uffici del marchio.

Protagonista assoluto degli allestimenti è il colore rosa, tinta preferita dalla jewelery designer. Lo spazio dedicato al marchio dell’influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, rimarrà aperto per tutto il mese di dicembre 2021 presso il punto vendita di Milano. La giovane imprenditrice sul suo profilo Instagram si dice emozionata per questa nuova avventura:

“Oggi apre ufficialmente il primo pop up di Valentina Ferragni Studio in Rinascente a Milano. Vorrei ringraziare ogni singola persona che ha creduto in me, nel mio brand, con la voglia di sostenere e supportare un brand 100% creato artigianalmente in Italia, più precisamente ad Arezzo. Quando ho lanciato il brand il 15 Settembre 2020 non avrei mai immaginato di arrivare fino a qui. Grazie a chi ha creduto nei miei gioielli e grazie anche a chi non ha potuto ma mi sostiene sempre con tanto affetto. Ci trovate al quarto piano in Rinascente Milano dove saranno acquistabili tutti i gioielli. Un grazie infinito, vostra Uali”.

Dagli iconici orecchini con inziale, passando per i bracciali e i collier. L’intera collezione, inoltre, è acquistabile nei negozi Rinascente di Roma Tritone, Torino e Firenze, e sarà disponibile anche gennaio sempre al quarto piano dello store meneghino. I gioielli, come sempre, restano in vendita anche online sull’e-shop del brand e in altre selezionate gioiellerie su tutto il territorio italiano.