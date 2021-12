Le trasparenze natalizie di Chiara Ferragni sono il look perfetto per le feste

Chiara Ferragni non smette mai di stupire: con ogni suo look, lascia tutti a bocca aperta e ispira milioni di fan. E, in occasione dei primi giorni di feste natalizie, non poteva certo farsi trovare impreparata. Nei giorni che sta trascorrendo a St. Moritz con la famiglia, infatti, l’influencer sta sfoggiando outfit pazzeschi. Come quello che ha indossato per una serata in compagnia dei suoi più cari amici.

L’imprenditrice digitale ha stupito i follower con un look total black audace ma elegante, perfetto per le serate invernali e, soprattutto, per il periodo delle feste. Ad un paio di pantaloni neri skinny molto semplici, l’influencer ha abbinato un top completamente trasparente nella parte anteriore, impreziosito da una cascata di strass che le illuminano il volto. Al di sotto, la maglia lascia intravedere un reggiseno nero. Le maniche lunghe e il retro del top, invece, sono di lana.

Per completare l’outfit, Chiara Ferragni ha scelto una collana della sua nuova linea di gioielli, il girocollo Firts Love, interamente composto da zirconi a forma di cuore. Della stessa collezione anche gli orecchini a cerchio: un abbinamento perfetto, che la fa risplendere più che mai.

Con questo look l’influencer ha fatto impazzire i fan e ha dimostrato che per essere chic e alla moda non è sempre necessario lanciarsi in nuovi acquisti: l’intero outfit, infatti, appartiene ad una collezione di Philosophy del 2018. Come sempre, però, non sono mancate le critiche da parte degli haters che prendono di mira Chiara Ferragni sui social: primi tra tutti quelli che si indignano per il fatto che una madre indossi capi sensuali: “Suo marito le permette di vestirsi così?“, scrive un utente su Instagram. Ma l’imprenditrice digitale non si lascia certo spaventare dai leoni da tastiera.