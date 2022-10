Dopo essere risultata positiva al Covid-19, Filippa Lagerback sta trascorrendo le sue giornate in casa, condividendo alcuni momenti in compagnia di sua madre, Margaretha Lind, anch’essa colpita dal virus.

Tra il video del balletto casalingo pubblicato su Instagram e qualche acciacco dovuto alla malattia, la conduttrice è apparsa sui social anche in uno scatto al naturale, che ha mostrato tutta la sua bellezza senza segno di make up.

Lagerback si è infatti fotografata in vestaglia sulle storie del suo profilo, con un sorriso splendido ad illuminarle il viso. Nessun filtro patinato, nessuna luce ad effetto ma soprattutto niente trucco. La 49enne si è mostrata meravigliosa al naturale, mentre cerca di ammazzare il tempo in attesa del tampone negativo.

La positività ha impedito a Filippa Lagerback di partecipare in presenza alla prima puntata di stagione di Che tempo che fa, ma lei si è collegata lo stesso direttamente dal divano allo studio di Fabio Fazio. “A me è arrivato nella valigia della mamma, è un Covid svedese“; ha spiegato divertita, affermando che è stata proprio Margaretha, andando a trovare la figlia, ad averla contagiata.

Lontano dalle due è invece Daniele Bossari, che per evitare di contrarre il Covid-19 è stato “spedito” in albergo. Anche per via delle condizioni di salute ancora precarie del conduttore, dopo la lotta contro il tumore alla gola, i due non hanno voluto rischiare e hanno deciso di separarsi per qualche giorno.

Nell’attesa che tutto torni alla normalità, mamma e figlia trascorrono un po’ di tempo insieme.