La quinta stagione del ciclo Purché finisca bene torna su RaiUno con la serie antologica di film simbolo della commedia italiana. Le pellicole sono tutte raccontate con toni leggeri ma raccontano disagi e difficoltà del vivere quotidiano. Martedì 19 ottobre 2021 è la volta di Tutta colpa della fata Morgana, film diretto da Matteo Oleotto.

La storia racconta di due amiche, Gabriella e Anna, che hanno da sempre il sogno di aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla. Purtroppo un imprenditore di Milano, Claudio, ha rovinato i loro piani comprando la casa diroccata dove avrebbe dovuto sorgere l’attività per costruirci invece un boutique hotel.

Claudio chiede proprio a Gabriella di aiutarlo ad arredare l’hotel e sulle prime la donna vorrebbe respingerlo, poi riflette diabolicamente su un’idea maturata dopo una chiacchierata con la nonna, e accetta il lavoro per sabotarlo. In città, proprio quell’edificio è conosciuto come la Casa del violinista.

Un’antica leggenda narra che la casa sarebbe popolata dallo spirito di un folle musicista. E così Gabriella decide di sfruttare a suo vantaggio la storia che aleggia sullo stabile mettendo in scena una serie di eventi paranormali affinché Claudio rinunci al suo progetto. Ma ben presto la donna si troverà di fronte ad un dilemma morale.

Nel cast del film compaiono Nicole Grimaudo, Davide Iacopini, Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Tecla Marianna Insolia, Francesca Giovannetti, Fiorenza Pieri e Aurora Quattrocchi. La pellicola è una produzione Pepito in collaborazione con Rai Fiction e per il regista Oletto questo è il secondo lavoro per il ciclo di Purché finisca bene, il primo è stato il film Mai scherzare con le stelle!