Kanye West bandito (anche) dal Coachella: annullate due esibizioni

Sembra che per Kanye West, dopo l’esclusione dai Grammy Awards, i problemi non siano finiti. Il rapper era tra le star più attese al Coachella Valley Music and Arts Festival, l’evento musicale più importante degli Stati Uniti in programma in due weekend di aprile 2022. Ma, a quanto pare, nemmeno questa volta potrà salire sul palco, nonostante fosse stato nominato anche tra gli headliner dell’evento.

Non sono chiari i motivi per cui West si è ritirato dal Cochella, né sono state pubblicate dichiarazioni ufficiali da parte del diretto interessato o dal suo staff. Quel che è certo, però, è che il rapper non si esibirà al festival californiano, dove era atteso al fianco di artisti come Billie Eilish, Harry Styles, Doja Cat e molti altri (tra cui anche i Måneskin).

Per Kanye West non è il primo evento cancellato. A causa degli insulti e dei comportamenti inappropriati che ha tenuto sui social network nei confronti di Pete Davidson, il nuovo fidanzato della sua ex moglie Kim Kardashian, il rapper era già stato allontanato dai Grammy Awards. Nonostante fosse nominato in ben cinque categorie, e si sia aggiudicato due premi, il cantante non ha potuto esibirsi né ritirare le statuette. Il suo profilo Instagram, poi, era stato bannato per 24 ore proprio a causa degli insulti rivolti a Davidson.

Se per i Grammy West era stato bandito direttamente dagli organizzatori, per quanto riguarda il Coachella non è stato chiarito chi abbia preso la decisione di escluderlo dai concerti. Ma quest’ultima potrebbe essere stata presa dallo stesso staff del cantante dopo che una petizione online per escluderlo dal festival ha raccolto centinaia di migliaia di firme in poche ore. In ogni caso, c’è chi teme che il suo comportamento online stia iniziando a mettere seriamente a rischio la sua carriera.