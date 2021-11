Gli anfibi sono uno di quegli accessori che non passano mai di moda: perfetti da abbinare a moltissimi look diversi, danno un tocco rock anche agli outfit più classici ed eleganti. Che si tratti di un modello più semplice o con platform, questo tipo di stivaletti si può indossare con un paio di jeans ma anche con le gonne più bon ton, con un abito lungo, o con un pantalone a zampa di elefante. Così come ha fatto Belen Rodriguez, che con il suo stile sempre impeccabile e un paio di anfibi ai piedi ha conquistato migliaia di fan.

Dopo una breve vacanza in Sicilia, la showgirl argentina ha scattato una serie di foto che la ritraggono nella splendida cornice della Scala dei Turchi, uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Sono bastate poche immagini per farci innamorare del suo outfit, e soprattutto delle sue scarpe, che entrano di diritto tra i capi must have dell’inverno 2021/2022. Abbinati a due diversi look, gli stivaletti di Belen sono molto semplici, ma sono capaci di dare un tocco in più anche ad un total black.

Camicia nera di seta e un paio di pantaloni a zampa di elefante, con uno spacco che arriva all’altezza della caviglia, impreziositi dal dettaglio delle scarpe, sempre nere. Le stesse scarpe che Belen ha abbinato ad un maglione color cammello e una gonna in maglia verde militare, il tutto arricchito da un gilet di lana nero. Lasciati morbidi, senza stringere troppo la caviglia, gli anfibi sono perfetti. D’altronde, la moda in casa Rodriguez è un aspetto fondamentale. Tanto che la showgirl ha fondato, insieme ai fratello Cecilia e Jeremias, il brand Hinnominate: pare che proprio gli scatti alla Scala dei Turchi nascondano un lancio per la primavera/estate 2022.