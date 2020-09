Pantaloni larghi: con quali scarpe si abbinano?

Tra le irresistibili tendenze di stagione ci sono i pantaloni larghi, un modello comodo, dalla forte personalità e che sta bene un po’ a tutte: ma con quali scarpe si abbinano meglio e danno vita a outfit ricchi di stile?

Prima di vedere gli abbinamenti dei pantaloni ampi con le scarpe, è bene conoscere un po’ meglio questo capo, soprattutto per il fatto che nella macro categoria “pantaloni larghi” rientrano moltissimi modelli diversi. Che valorizzano tipi di fisico differenti e si accostano meglio ad alcuni accessori piuttosto che a altri.

Tra i pantaloni larghi più diffusi troviamo:

il pantalone a palazzo , con gamba ampia e leggermente svasata e orlo alla caviglia;

, con gamba ampia e leggermente svasata e orlo alla caviglia; il pantalone cropped , con taglio a metà polpaccio;

, con taglio a metà polpaccio; il pantalone con gamba più o meno ampia che si restringe alla caviglia.

Molto importante valutare anche il tipo di tessuto con cui vengono realizzati. Solitamente in commercio si trovano pantaloni larghi:

in stoffe leggere , morbide e fluttuanti;

, morbide e fluttuanti; in tessuti rigidi e strutturati;

e strutturati; in jeans.

Insomma, si tratta di una proposta molto varia, che può accontentare i gusti di tutti, declinare moltissimi stili ed essere adatta a ogni occasione, dall’ufficio a una cerimonia.

Scarpe e pantaloni larghi: come si abbinano

Prima di scoprire le nostre proposte di look, vogliamo rispondere a una domanda: ci sono scarpe che non si abbinano affatto ai pantaloni larghi? In realtà no: la scelta dipende dalla lunghezza del pantalone e dal fisico di chi lo indossa (oltre che ovviamente dallo stile e dall’occasione per cui ci si veste).

Décolleté

Un abbinamento elegante, classico, adatto all’ufficio come a un appuntamento galante, perfetto sia per i pantaloni a palazzo che per la declinazione cropped.

Sneakers

Sneakers ormai non vuol dire più solo scarpe da ginnastica: specialmente nella versione bianca da tennis si abbinano bene ai pantaloni larghi in tessuti meno raffinati. Si tratta, ovviamente, di un accostamento per look urbani, da evitare in occasioni come le cerimonie.

Stivaletti

Gli stivaletti si possono abbinare ai pantaloni ampi specialmente se si vuole giocare con le lunghezze (un gioco che funziona meglio con chi ha un fisico longilineo).

Stivali

Stivali con i pantaloni ampi? Perché no. Naturalmente la parte superiore dello stivale verrà nascosta se si scelgono pantaloni a palazzo fino alla caviglia, mentre sarà valorizzata dai pantaloni cropped. Come nel caso degli stivaletti, però, questa ultima scelta è da preferire con un fisico asciutto e slanciato.

Sandali

Per una riunione di lavoro o per una cerimonia se si tratta di sandali gioiello o eleganti con tacco, per tutte le occasioni se si tratta di modelli bassi, magari in cuoio. Insomma, anche i sandali si abbinano bene ai pantaloni ampi e possono dare vita a moltissimi outfit.

Stringate

Volete dare vita a un look vintage e diverso dal solito? Puntate sulle stringate (o in alternativa sul mocassino) e completate il tutto con una camicia e accessori dal sapore retro.

Slingback

Elegantissime, le slingback permettono di creare con i pantaloni larghi un outfit semplice e raffinato. In due parole effortless chic.

Ballerine

Infine, con le ballerine un altro abbinamento bon ton, che consigliamo di indossare con un fisico longilineo (come sempre quando si parla di ballerine).