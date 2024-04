L'ultimo saluto di Raiz alla moglie Daniela Shualy: "Grazie vita mia"

Dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, due giorni fa, è morta Daniela Shualy, moglie del cantante e attore Raiz. A darne il triste annuncio su Facebook, sono stati gli Almamegretta, band napoletana di cui l’interprete di Mare Fuori è leader, e ora, anche lui ha deciso di pubblicare un post social dedicato al ricordo della sua compagna di vita, omaggiandola con parole struggenti e piene di amore e stima.

“Una donna di valore, chi la troverà? Il suo valore è superiore a quello delle perle. (Proverbi, 31:10)”, scrive Raiz sul suo profilo ufficiale Instagram, mentre spiega che questi versi sono quelli che gli hanno suggerito l’inizio di un suo brano, Fa ammore cu’mme (“perla chiù d’’e perle),e che la donna decantata “Io ho avuto la fortuna di trovarla, sebbene nella tragedia ringrazio il Cielo per aver avuto l’onore di condividere con lei tredici anni di vita. Una lunga giornata di sole senza una nuvola”.

Poi, Gennaro Della Volpe, questo il nome di Raiz all’anagrafe, prosegue:

Mi lascia una figlia, che cercherò di crescere alla luce del suo esempio. Grazie Daniela, grazie vita mia. Grazie a tutti voi che siete venuti ieri a salutarla, il vostro amore ha sicuramente passato le sette volte celesti per arrivare fino a lei.

Daniela Shualy, di origini italo-israeliane, da anni combatteva contro un tumore al seno, e viveva con Raiz, dividendosi tra Tel Aviv e Roma. Il protagonista di Mare Fuori, Don Salvatore Ricci nella serie Rai, raccontò in merito alla malattia della moglie di aver scritto la canzone Make it work proprio come incoraggiamento per lui e la sua compagna ad affrontare la situazione.