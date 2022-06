Lutto nel mondo della musica, che arriva a poca distanza dalla morte di un altro artista, Andy Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode e a un anno da quella di Michele Merlo, il cantante di Amici di Maria De Filippi colpito da una leucemia fulminante. Il 5 giugno 2022 è stata resa nota la scomparsa del bassista e fondatore dei Bon Jovi, Alec John Such, tramite un annuncio sui canali social pubblicato dalla stessa band.

Non è stata resa nota la causa della morte del 71enne, ma nel post si legge:

“Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec John Such. Era unico. Come membro fondatore dei Bon Jovi, Alec è stato parte integrante della formazione della band. Ad essere onesti, è grazie a lui che ci siamo incontrati. Era un amico d’infanzia di Tico (Torres) e ha portato Richie (Sambora) a vederci in concerto. Alec è sempre stato un po’ matto e pieno di vita. Oggi quei ricordi speciali mi fanno spuntare un sorriso sul viso e scendere una lacrima. Ci mancherà moltissimo”.

Il tastierista del gruppo, David Bryan, si è unito al cordoglio e lo ha voluto ricordare con un tweet: “RIP my soul brother… È stato un onore e un piacere condividere il palco e la vita con te“.

Alec John Such fu membro dei Bon Jovi dal 1983, anno della fondazione, al 1994, contribuendo alla realizzazione di brani immortali come Livin’ on a Prayer, Wanted Dead or Alive, You Give Love a Bad Name, Bad Medicine, I’ll Be There for You. Such era stato sostituito dal bassista Hugh McDonald, diventato membro ufficiale della band nel 2016.