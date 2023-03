Il pubblico televisivo ricorda certamente Teresa Cilia, tronista di Uomini e donne nel 2015, dove ha conosciuto Salvatore Di Carlo, diventato suo marito un anno dopo. I due si sono lasciati già da qualche tempo a causa di alcuni tradimenti di lui, ma questo non ha scalfito la voglia della siciliana di innamorarsi di nuovo. Non le sarà però possibile realizzare un desiderio che lei aveva da tempo nel cuore: diventare mamma.

È stata lei stessa a raccontarlo ai suoi follower su TikTok, a cui ha spiegato che l’impossibilità di avere una gravidanza è legata al tumore all’utero da cui è fortunatamente guarita anni fa: “Molti sanno che io ho avuto un tumore, ma non sanno cosa mi ha lasciato – ha raccontato – Purtroppo c’è una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli”.

Il dispiacere è certamente forte per lei, che vuole comunque provare a guardare avanti e pensare che la vita possa regalarle ancora momenti felici: “Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore -. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione. Purtroppo però questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere mamma. Con forza e coraggio ho scelto di vita, abbandonando l’idea di diventare mamma, argomento che fa male, ma questo video vuole dimostrare che nonostante tutto sono una donna fortunata. La vita deve andare avanti”.

Trattenere le lacrime nel corso del suo racconto è stato impossibile per Teresa Cilia, che ha una molla a cui prova ad aggrapparsi e che si è rivelata fondamentale nei momenti difficili della sua vita: la fede. “Si può essere mamma in altri mille modi. Io ho avuto la sfortuna di avere questa malattia e non è stata una passeggiata di salute. Questa malattia mi ha lasciato un segno. Ma non fa nulla… La vita deve andare avanti. Dentro di me oggi ho un uragano però rido sempre” – ha concluso.