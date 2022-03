Dalla lotta dei partigiani italiani a quella dei combattenti ucraini: Bella ciao diventa l’inno della resistenza contro l’invasione russa. A riadattare il popolare brano ci ha pensato Khrystyna Soloviy, la cantante folk, che ha modificato il testo per renderlo attuale e dedicandolo, come spiega sui social, “a tutte le forze armate, ai nostri eroi e a tutti coloro che in questo momento combattono per la propria terra”.

Fin dal titolo, L’ira ucraina (Українська лють), la guerra entra senza chiedere il permesso nelle strofe della canzone: niente fiori, né monti, ma solo bombe, razzi e carri armati: “Una mattina, all’alba/La terra tremò e il nostro sangue cominciò a bollire/I missili, le colonne dei carri armati/E il vecchio Dnipro urlò”.

Моя версія італійської народної пісні. Присвячую нашим героям, ЗСУ і всім, хто зараз бореться за рідну землю#bellaciao #зсу #ukraine pic.twitter.com/2uWw9Bw5xU — Христина Соловій (@soloviyka) March 6, 2022

La voce della giovane interprete, accompagnata dalla chitarra di Olexii Morosov, canta ancora, parlando del coraggio della resistenza del suo Paese: “Nessuno se lo aspettava, nessuno sapeva, quale fosse l’ira ucraina”.

Il video dove la 29enne Khrystyna Soloviy, interpreta la cover di Bella Ciao, ha già ottenuto su YouTube oltre 130mila visualizzazioni, e non è la prima volta che la canzone partigiana è stata accostata al conflitto ucraino. Anche l’ex première dame Carla Bruni ne aveva intonato le strofe in italiano una sua cover su Instagram.

Il testo in italiano di L’ira ucraina (cover di Bella Ciao) di Khrystyna Soloviy

Una mattina presto, senza preavviso

La terra iniziò a tremare e il sangue cominciò a ribollire

Missili che scendevano, carri armati senza fine

Il vecchio fiume Dnepr ruggì con rabbia

Missili che scendevano, carri armati senza fine

Il vecchio fiume Dnepr ruggì con rabbia

Nessuno lo pensava, nessuno se lo aspettava

Quello che poteva essere la vera rabbia del popolo ucraino

I nemici maledetti senza pietà li distruggiamo

Quei nemici maledetti che la nostra terra invadono

I nemici maledetti senza pietà li distruggiamo

Quei nemici maledetti che la nostra terra invadono

Le nostre difese hanno i migliori ragazzi

Solo veri eroi combattono nell’esercito ucraino

E i javelin e i bayraktar

combattono per l’Ucraina e uccidono i russi

E i javelin e i bayraktar

combattono per l’Ucraina e uccidono i russi

E il nostro potente popolo, la gente dell’Ucraina

Ha già unito il mondo intero contro i russi

E molto presto li sconfiggeremo

Presto li distruggeremo

E conquisteremo la nostra libertà

E ci sarà di nuovo la pace

Presto li distruggeremo

E conquisteremo la nostra libertà

E ci sarà di nuovo la pace.