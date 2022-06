Prima la foto condivisa dalla rivista Nuovo in cui è apparsa paparazzata in spiagga a Follonica, poi il selfie scattato mentre corre. Il corpo di Vanessa Incontrada è ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e tutto ciò ha costretto la conduttrice a fare i conti per l’ennesima volta con le critiche social e il bodyshaming, di cui è vittima ormai da tempo. Lei ha preferito non commentare apertamente la vicenda, ma ha pubblicato un messaggio che – se letto fra le righe – sembrerebbe proprio riferirsi a quanto accaduto.

Quando il settimanale aveva pubblicato le immagini di Incontrada in costume da bagno, si era scatenata una lunga polemica. La conduttrice era stata ritratta al mare, mentre prendeva il sole, in una posa che è risultata sgraziata.

In questo caso però, oltre ai commenti vergognosi sul suo fisico, in molti hanno criticato la scelta di Riccardo Signoretti di pubblicare le foto della presentatrice. A quel punto, il direttore del settimanale aveva deciso di intervenire, spiegando come non ci fosse alcun tipo di malizia nel servizio e affermando come “la malizia è negli occhi di chi guarda“.

Il tutto però non è bastato, perché quando, a distanza di pochi giorni, Incontrada ha pubblicato sui social uno scatto in cui si allenava, è stata aggredita verbalmente da alcuni utenti del web, che hanno preso di mira la sua forma fisica. C’è stato, infatti, chi le ha consigliato di non fare sport, che tanto non sarebbe mai dimagrita. E chi dietro allo sforzo di una persona di stare in salute, se l’e presa con lei perché “alla fine aveva ceduto“.

Vanessa Incontrada rompe il silenzio e replica alle polemiche degli ultimi giorni. pic.twitter.com/BDATTbUfBY — disagiotv (@disagio_tv) June 13, 2022

Vanessa Incontrada ha risposto a tutto quanto in maniera velata. Come ha riportato Novella 2000, il filmato condiviso sui suoi social in seguito a quest’episodio, sarebbe – per i più – una maniera elegante di rispondere all’odio ricevuto. Nelle sue storie Instagram, lei ha infatti pubblicato un video in cui si può ascoltare un monologo di Roberto Benigni, all’interno del quale il regista e attore invita tutti ad amarsi e ad amare, senza perdere tempo.