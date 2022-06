Nella stagione 2020/2021 la corteggiatrice Vanessa Spoto e il tronista Massimiliano Mollicone lasciavano Uomini e Donne insieme. A soli tre mesi dall’uscita dal programma, però, i due interrompevano la loro relazione, a causa di alcune incompatibilità fra di loro. Oggi la giovane è tornata far parlare di sè, con la sua partecipazione a Miss Mondo Italia, uno dei titoli più prestigiosi al mondo.

Con un video condiviso su Instagram, Vanessa Spoto – che ora si dedica all’attività di influencer – si è mostra in gara per il concorso e la presentazione è stata resa pubblica anche dal profilo ufficiale della competizione. Con il numero 7, rappresenta la Toscana. La finale – si legge sul sito ufficiale – è in programma per il 18 giugno 2022 a Gallipoli.

Quello che era successo con Massimiliano aveva lasciato i telespettori con l’amaro in bocca. Durante la trasmissione Mollicone era rimasto subito attratto da Spoto, non appena lei si era presentata. Il ragazzo le aveva infatti fatto conoscere anche sua madre, ma quando – lontano dalle telecamere – erano tornati alla vita di tutti i giorni, erano comiciati anche gli alti e bassi.

Ad agosto 2021 l’ex tronista annunciava la rottura definitiva con Vanessa, come riportava Novella 2000:

“Il rapporto tra me e Vanessa. Io e Vanessa ci siamo lasciati, la coppia non era più felice. Non c’era più felicità tra me e lei. Troppo facile sembrare belli e felici su Instagram quando poi ci sono altri problemi. Siamo dei ragazzi normali. Può succedere a tantissime coppie. Ciò nonostante è stato un bellissimo rapporto, ma purtroppo non è andata bene. Ovviamente mi dispiace, perché la fine di una relazione non è mai bella. È stata una relazione maturata nel corso di tre mesi di corteggiamento, subito dopo c’è stato un grandissimo feeling. Però poi purtroppo un po’ per incompatibilità e un po’ per altre cose, non ci siamo trovati d’accordo. Col tempo è diventato sempre più difficile e siamo arrivati a questa conclusione“.

L’ex corteggiatrice, attualmente aspirante Miss Mondo, si era limitata a dire di essere delusa per come fossero andate le cose mentre chiedeva ai follower di non farle troppe domande sulla storia con Massimiliano.