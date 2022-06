È una fra le dame più seguite, amate e discusse del dating show di Maria De Filippi e anche lei è stata vittima delle critiche social. Gli haters, infatti, non hanno lasciato in pace Ida Platano, la concorrente di Uomini e Donne nota anche per avere un trascorso importante con Riccardo Guarnieri. In particolare un utente di Instagram, presumibilmente un account fake, ha preso di mira la donna, che dopo l’ennesimo insulto si è lasciata andare a uno sfogo sui social.

Come suo solito, Ida ha registrato alcune storie in cui ha raccontato momenti di vita quotidiana, poiché ama condividere le sue giornate con i follower. A quel punto sarebbe arrivata un’offesa da un profilo inventato, che porta il nome di “Ginetta Piffero”.

Platano ha mostrato al web le parole sgradevoli che le sono state rivolte:

Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare.

Dopodiché è iniziato il suo sfogo, che non si è fatto appunto attendere.

Ginetta piffero, io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna, ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!

Ma questo è solo l’enesimo dei messaggi che Ida Platano riceve da questo utente. Come ha mostrato la dama in alcune storie successive, in passato l’utente le ha rivolto insulti di ogni tipo. Da commenti come: “Che sgorbio, un testone senza collo” o epiteti quali “prostituta“. Come riportato da Novella 200, in un’altra occasione, le aveva detto di lavarsi. Insomma, commenti del tutto inopportuni e fatti con il solo scopo di ferire.