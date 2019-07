Vaporiera elettrica, perché è utile e quale comprare

Utilissima in cucina, la vaporiera elettrica consente di preparare piatti gustosi tenendo con un occhio alla linea. Una scelta ideale per chi sta cercando di perdere peso con una dieta dimagrante, ma anche per chi vuole mantenere un regime alimentare sano e povero di grassi aggiunti.

Se questo non bastasse a farne l’elettrodomestico del cuore, la verità è che la vaporiera permette di risparmiare moltissimo tempo, dato che cuoce i cibi in pochi minuti e fa tutto da sé, lasciandovi liberi di fare altro durante il tempo di cottura.

Ma come scegliere la vaporiera e perché conviene così tanto averne una in casa? Vediamo passo passo tutti i vantaggi di questo elettrodomestico e quali sono i migliori modelli sul mercato.

Vaporiera: perché è utile e quale comprare

Come dicevamo in precedenza, la vaporiera elettrica permette di cuocere i cibi mantenendo intatte le proprietà nutrizionali ed eliminando l’uso di grassi aggiunti. È la magia del vapore: dimenticatevi olio, burro e margarina, semplicemente non servono. In più, da non sottovalutare è l’aspetto del risparmio di tempo. Durante la cottura del cibo, infatti, le vaporiere più evolute fanno tutto da sole, senza necessità di essere supervisionate. Di seguito, i migliori modelli di vaporiere elettriche in vendita su Amazon.

Russell Hobbs 19270-56

La vaporiera elettrica Russell Hobbs 19270-56 presenta tre vaschette di diverso diametro (24 cm, 25 cm e 26 cm), un timer di 60 minuti con auto spegnimento e ha una capacità di 9 litri. Dalla potenza di 800 Watt, colpisce che le vaschette siano in plastica di alta qualità senza BPA. Questa vaporiera, su Amazon, ha ricevuto più di 1700 recensioni la cui media è 4,6 su 5: ecco perché è la nostra scelta.

Pro: comoda e facile da usare

Prezzo consigliato: 49,99 Euro. Scopri se è in sconto

Aigostar Fitfoodie 30INA

La vaporiera elettrica Aigostar Fitfoodie 30INA da 800W è veloce, efficiente e BFA Free. Una soluzione ideale per la perfetta cottura di tutti i cibi, dalla carne al riso, dai frutti di mare alle verdure. Dotata di dispositivo di protezione contro il surriscaldamento, è una delle vaporiere più sicure in quanto presenta presenta anche la modalità di spegnimento automatico se dovesse scendere dell’acqua. Certificata RoHS e LFGB, il prodotto ha una garanzia di 2 anni.

Pro: tra le vaporiere più sicure in circolazione

Contro: i tre contenitori si tengono su in base alla dimensione via via crescente

Prezzo consigliato: 29,99 Euro. Scopri se è in sconto

Philips HD9150/91

La vaporiera elettrica Philips HD9150/91 contiene tre cestelli, un ricettario e ha una capacità di 9 litri. A caratterizzate il modello, la presenza di un infusore di aromi e la funzione per mantenere in caldo gli alimenti prima che vengano serviti. Non mancano il timer digitale e l’indicatore per l’aggiunta di acqua.

Pro: i cestelli e quasi tutta l’attrezzatura si possono lavare in lavastoviglie

Contro: diversi utenti sottolineano un malfunzionamento del segnale dell’acqua

Prezzo consigliato: 85,99 Euro. Scopri se è in sconto

Ariete 911 Healty Steam

Capace di occupare il minimo spazio in cucina grazie alla possibilità di incastrare un cestello dentro l’altro, la vaporiera elettrica Ariete 911 Healty Steam permette di cucinare un pasto completo contemporaneamente. Caratterizzata dalla ricarica continua, visto che si può aggiungere l’acqua in ogni momento senza interrompere la cottura, arrivare a 100 gradi in 40 secondi.

Pro: ottimo rapporto qualità prezzo

Prezzo consigliato: 34,90 Euro. Scopri se è in sconto

Tefal VS4003

La vaporiera elettrica Tefal VS4003 è caratterizzata dalla funzione automatica keep warm e da un display digitale con timer. Dotata di Vitamin +, che permette una cottura rapida senza intaccare l’apporto di vitamine, ha 2000 W di potenza e un vassoio reversibile.

Pro: cottura ideale di verdure, carne e pesce

Contro: alcuni utenti hanno segnalato una cottura acquosa a causa dei vassoi senza fori

Prezzo consigliato: 109,90 Euro. Scopri se è in sconto