Torna l’appuntamento su Canale 5 con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda nella sua ormai confermatissima nuova veste, con due puntate a settimana, il sabato e la domenica a partire dalle 16.30. Anche questa volta in studio grandi nomi della musica, della televisione, dello sport sono pronti ad accomodarsi sulla poltrona di fronte alla presentatrice.

Nella puntata di sabato 30 ottobre, tra gli ospiti c’è Simona Cavallari, protagonista di Storia di una famiglia perbene. Si tratta della nuova fiction della rete ammiraglia di Mediaset, in onda a partire dal 3 novembre. L’attrice sarà al fianco di Giuseppe Zeno, già volto di Luce dei tuoi occhi (di cui la nuova serie prende il posto) nel racconto di un amore tra due giovani ragazzi ostacolato dalle rispettive famiglie. Nel salotto di Canale 5 arrivano poi Nancy Brilli, uno dei volti più noti della televisione italiana, e l’attore Ronn Moss.

Quest’ultimo, conosciuto per il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, è stato uno dei concorrenti di Star in the Star, sotto la maschera di Paul McCartney, ed è protagonista di un nuovo film. Insieme a lui, nella pellicola Viaggio a sorpresa, c’è Lino Banfi: il film è infatti una produzione tutta italiana, diretta da Roberto Baeli e in uscita in autunno.

In studio con Silvia Toffanin c’è poi Raffaella Fico, fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip, dove ha creato non poche polemiche. Dopo la sua uscita di scena, infatti, alcune inquiline hanno fatto notare come nella casa sia tornata la pace: la showgirl è stata infatti più volte protagonista di discussioni e litigi, ed è stata accusata di aver creato tensioni tra i concorrenti. Ospiti di Verissimo sono anche Stefano Raimondi e Giulia Terzi, la coppia d’oro delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: i due nuotatori, nonché fidanzati, hanno portato a casa ben 12 medaglie in due. Sette per Stefano, che è stato l’italiano più medagliato dell’intera spedizione paralimpica, e cinque per Giulia, che ha vinto due ori e ha battuto un record del mondo.