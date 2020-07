Vestito rosso: quale trucco abbinare?

Scarlatto, corallo, cremisi, pompeiano, porpora, bordeaux: a ognuna la sua sfumatura per scegliere il vestito rosso perfetto per il proprio incarnato e il colore degli occhi, da valorizzare con il make-up adeguato. Quale trucco abbinare? Se per tutti i giorni, con outfit informali ideali per look da ufficio, una linea di eyeliner e gloss possono bastare per accompagnare un abito rosso; per cerimonie ed eventi importanti ci si può sbizzarrire con smokey eyes e cat eye; per chi adora il trucco ricercato ombretti rosa o nude (per chi ama uno stile romantico); rossetto rosso per chi non vuol passare inosservata.

Come insegnano le celebrities, regine e duchesse comprese, il red power è indiscusso quando si tratta di feste e gala (che sia la Notte degli Oscar o il Festival di Cannes…) e non c’è donna la cui femminilità non venga esalata al massimo con questa nuance.

Come abbinare il trucco gli abiti rossi

Se sei mora con gli occhi chiari come Bella Hadid

È un cat eye scenografico quello scelto da Bella Hadid per accompagnare il vestito rosso griffato Christian Dior. La modella ha sottolineato i suoi occhi verdi con una linea di eyeliner nero, matita bianca sulla rima inferiore dell’occhio e generosa passata di mascara. Nude gli ombretti. Il tocco in più? La nuance del rossetto identica a quella dell’abito: très chic!

Se hai capelli color rame come Julianne Moore

La carnagione chiarissima e i capelli color rame di Julianne Moore sono esaltati dalla nuance vermiglione dell’abito Givenchy Haute Couture. Anche per lei, gli occhi verdi sono valorizzati da un sapiente gioco di eyeliner nero e eyeliner bianco, a evidenziare e ingrandire lo sguardo. Blush e rossetto corallo a ravvivare l’incarnato.

Se sei mora con l’incarnato scuro come Meghan Markle

Perfetta Meghan Markle, con la sua pelle scura e i capelli corvini, nel rosso del suntuoso abito Safiyaa. La Duchessa ha scelto uno smokey eyes sui toni del marrone, con un blush scuro e un gloss nude. Un make-up semplice ma di evidente riuscita.

Il vestito rosso se sei bionda con gli occhi chiari come Emily Blunt

Bionda con occhi chiari, Emily Blunt ha declinato in una sfumatura corallo il vestito di Alexander McQueen: ombretto pesca madreperlaceo per lei, abbinato a un rossetto e a un blush rosa.

Se sei bionda con gli occhi verdi come Meg Donnelly

Meg Donnelly, giovanissima attrice della scuderia Disney ha gioco facile per mettere in evidenza i suoi occhi verdi: cat eye nero e ombretto marrone e dorato, con abbondante mascara e sopracciglia ben delineate. Gloss pesca, in tinta con l’abito.

Se sei mora con gli occhi verdi come Letizia Ortiz

Look da 10 e lode per Letizia Ortiz: la regina di Spagna brilla particolarmente nell’abito rosso scarlatto che mette in evidenza le sue bellissime spalle. Smokey eyes grigio a esaltare invece il suo iride verde e rossetto nude, per non appesantire troppo il risultato finale.

Il vestito rosso se sei bionda con l’incarnato chiaro come Nicole Kidman

Atelier Versace rosso a fasciare la statuaria Nicole Kidman che per sottolineare lo sguardo ceruleo ha usato solo una linea sottile di eyeliner nero. Focus del make-up, invece, le labbra rosso scuro in tinta con lo smalto.