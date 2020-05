Sono due le strade che si possono seguire se si vuole abbinare il trucco ai vestiti: la via del monocramatico e quella del contrasto.

Quale colore scegliere di ombretto, blush e rossetto a seconda dell’outfit? Come spesso accade, è nell’equilibrio la chiave per la scelta migliore, senza esagerare con gli eccessi ma anche con un pizzico di audacia per osare con gli accostamenti.

Matchy-matchy, sì o no? Le nuance coordinate fino allo sfinimento possono diventare fastidiose oppure accattivati, dipende dal colore, dall’occasione e dal physique du rôle.

Come non sbagliare? Ecco qualche consiglio della redazione e 5 esempi presi dalle celebrities per abbinare il trucco ai vestiti.

Come abbinare il trucco ai vestiti

: abbinare un vestito rosso ciliegia con rossetto rosso, fard e ombretto potrebbe risultare ridondante. Meglio, invece, scegliere un solo aspetto, come solo gli occhi o le labbra, e applica solo lì il colore abbinato al vestito. Se il vestito è multicolore, si può usare uno dei colori sulle labbra e un altro per l’eyeliner. Coordinato con moderazione : evita di mettere esattamente la stessa tonalità di verde dell’abito, meglio invece rimanere nella stessa tavolozza di colori. Scegli solo una tonalità di colore e le sue variazioni, ma diventa più scuro o più chiaro, più trasparente o opaco, o più o meno saturo rispetto al colore originale. Abbina abiti blu brillante a un ombretto fumé blu-grigio; prova le labbra rosa con un top color corallo o il rossetto rosso scuro con un vestito rosso rubino. Per rendere ancora più il risultato, mescola i colori con i loro complementi, come un ombretto rosa con abiti marroni.

: evita di mettere esattamente la stessa tonalità di verde dell’abito, meglio invece rimanere nella stessa tavolozza di colori. Scegli solo una tonalità di colore e le sue variazioni, ma diventa più scuro o più chiaro, più trasparente o opaco, o più o meno saturo rispetto al colore originale. Abbina abiti blu brillante a un ombretto fumé blu-grigio; prova le labbra rosa con un top color corallo o il rossetto rosso scuro con un vestito rosso rubino. Per rendere ancora più il risultato, mescola i colori con i loro complementi, come un ombretto rosa con abiti marroni. Via libera ai nude: per mettere in risalto un colore, meglio che il resto del make-up sia scelto nella palette dei neutri. Con labbra audaci, opta per nude trasparenti, tenui o colori pesca sugli occhi e sulle guance. Con occhi chiari, scegli un rossetto nude. Tuttavia, se l’outfit è di un colore neutro, meglio aggiungere colore al trucco per evitare di apparire sbiaditi. Abbina il rossetto o l’ombretto a un accessorio luminoso.

Abbinare il trucco ai vestiti come una star

Il make-up di Emma Stone

Abito multicolore per Emma Stone, che sceglie l’ombretto delle stesse due sfumature di arancione del vestito. Labbra e guance rosa pesca, un colore che si addice particolarmente alla sua carnagione e al rosso rame dei suoi capelli.

Abbinare il trucco ai vestiti come Lily-Rose Depp

Celeste e bianco il trucco occhi usato da Lily-Rose Depp per essere coordinata all’abito senza però esagerare. Il rossetto è un nude per lasciare il focus sullo sguardo.

Abbinare il trucco ai vestiti come Dakota Johnson Stone

Dakota Johnson sceglie di puntare sulle labbra borgogna, colore in contrasto con l’abito color cachi. Gli occhi sono sottolineati dalla matita e illuminati da uno smokey eyes brillante nei toni nude.

Abbinare il trucco ai vestiti come Elle Fanning

Sempre etereo e romantico il look della giovanissima Elle Fanning che sceglie di abbinare il verde dell’eyeliner con uno dei colori che bordano il suo abito. Fucsia il rossetto, della stessa tonalità di uno dei fiori applicati al décolleté.

Abbinare il trucco ai vestiti come Kristen Stewart

Gli occhi verdi di Kristen Stewart risaltano particolarmente con il prugna con cui l’attrice ha colorato bocca e sguardo della stessa tonalità del vestito: una scelta audace e non facile da replicare, soprattutto per le sfumature che sono state utilizzate per lo smokey eyes.