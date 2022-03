Dopo aver combattuto per anni contro la malattia di Lyme, ora Victoria Cabello è pronta a tornare sul piccolo schermo e ha deciso di farlo partecipando come concorrente all’edizione 2022 di Pechino Express, al via il 10 marzo su Sky Uno e Now, insieme all’amico e manager Paride Vitale.

“Era la scossa che mi serviva per uscire dalla bolla che mi ero creata”, ha dichiarato la veejay al Corriere della Sera. “Per via della mia malattia ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”.

Ora, il ritorno, come concorrente nel reality condotto da Costantino della Gherardesca. Ad aiutare Victoria Cabello nella scelta di tornare in televisione sono state le terapie:

“L’ipnosi e la mia analista. Seriamente, mi hanno aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa. Penso che certe cose che ho fatto in tv fossero un po’ troppo avanti per l’epoca, ma il mio interesse è sempre stato cercare strade nuove e non conformarmi alle regole. Pechino, in questo senso, mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. Mi sono buttata e ne avevo bisogno. Mentre giravamo guardavo il lavoro degli autori con grande ammirazione e ho capito che è quella la parte che mi diverte e mi manca, anche più dell’andare in video”.

Da sempre anticonformista e con le idee chiare, Cabello, non ha mai voluto mettersi in gioco per programmi in cui non credeva fermamente e che non la rispecchiassero: “Non sono accomodante e ho sempre dovuto lottare per scardinare certi meccanismi. Ma in certi ambienti non piace quando ti metti a battagliare per quello in cui credi e la sintesi degli altri è che sei una rompipalle. Anche per questo, fino a Pechino Express, non avevo desiderio alcuno di tornare in tv”.

E poi aggiunge: “Quello che mi interessa adesso è mettermi alla prova con progetti che siano davvero nelle mie corde”. Magari un ritorno di Victor Victoria, che a quanto pare le chiedono in molti: “Mi piacerebbe, ma dico anche che mi divertirebbe ripensare ad altro, chessò, a una trasmissione di televendite. Oppure diventare direttrice di rete di un qualunque canale ma solo nelle ore notturne. Vorrei sperimentare. Diciamo che, come fascia oraria, dalla seconda serata in poi va bene tutto”.