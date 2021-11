L’attesa è quasi finita: And Just Like That…, il reboot di Sex and the City, sta per arrivare anche in Italia. Ad annunciarlo è Sky, che ha rilasciato il primo trailer ufficiale, con le prime immagini dell’attesissima serie tv targata HBO. I primi due episodi, infatti, vanno in onda in contemporanea con gli Stati Uniti giovedì 9 dicembre 2021 su Sky Serie e in streaming su Now Tv.

Un revival di una delle serie più iconiche degli Anni ’90, che racconta l’amicizia di quattro donne alle prese con la vita da single, i nuovi incontri e gli amori di sempre. Se nella produzione originale le protagoniste raccontavano l’amore e l’amicizia a trent’anni, nel reboot affrontano una nuova vita da cinquantenni. Come ormai tutti sanno, però, in And Just Like That… c’è una grande assente: Kim Cattrall. Il famoso quartetto, formato da Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha non può più contare sulla presenza di quest’ultima: l’attrice che la interpreta, infatti, ha deciso di non partecipare alla nuova serie.

Il trailer lanciato da HBO Max, nonostante duri meno di un minuto, mostra le tre amiche proprio come le avevamo lasciate. Vediamo Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in compagnia di Mr Big (Chris Noth, smentendo alcuni rumors secondo cui anche lui sarebbe stato assente), mentre si scambiano un bacio: pare che la loro relazione finalmente funzioni. “Dicono che certe cose non cambiano mai“, si sente infatti nei primi secondi del video. Una frase pronunciata da Che Diaz (Sara Ramirez), uno dei nuovi personaggi della serie: non binary, Che è la voce di un famoso podcast di cui Carrie sarà spesso ospite. È sua la voce narrante dell’intero trailer, che mostra anche Miranda e Charlotte alle prese con la vita di sempre, ma anche con nuove avventure.