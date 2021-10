Giovedì 28 ottobre 2021 su RaiUno vanno in onda i due episodi finali della fiction Fino all’ultimo Battito. Un medical drama, diretto da Cinzia TH Torrini, che racconta la battaglia disperata del cardiochirurgo Diego Mancini in una lotta tra etica e sentimenti. Protagonista della serie è Marco Bocci insieme a Violante Placido, che qui interpreta Elena Ranieri, compagna del medico e madre di loro figlio Paolo.

Nata a Roma il primo maggio 1976, l’attrice è figlia di Michele Placido e Simonetta Stefanelli. Ha debuttato al cinema nel 1993 al fianco di suo padre nella pellicola Quattro bravi ragazzi, di Claudio Camarca. Da allora non si è più fermata e può vantare una ricca filmografia cinematografica e televisiva. Candidata ai David di Donatello, ai Nastri d’argento e al Globo d’oro, non si è fatta mancare neanche il salto nel mondo musicale, pubblicando due album.

Violante Placido ha lavorato con tantissimi personaggi nazionali e internazionali. Ha recitato al fianco di Stefano Accorsi in Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Con grandi registi, compreso suo padre, che l’ha diretta in Ovunque sei. Ha preso parte a film come La cena per farli conoscere di Pupi Avati e nelle pellicole The American, con George Clooney, e Ghost Rider con Nicolas Cage. Tante anche le produzioni televisive, italiane e straniere, come Transporter: The Series di Luc Besson.

L’attrice non ha mai esposto molto la sua vita privata, si sa solo che è fidanzata dal 2011 con il regista Massimiliano D’Epiro. La coppia non si è mai sposata e dal loro amore nel 2013 è nato il loro unico figlio Vasco. La scelta di questo nome è dovuta alla passione per i viaggi di Violante ed è un omaggio all’esploratore portoghese Vasco da Gama. Ha due fratelli, Michelangelo e Brenno Placido, ed è andata a vivere da sola all’età di 18 anni, dopo la separazione dei suoi genitori.