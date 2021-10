Ci siamo: dopo sei settimane di selezioni durissime, X Factor 2021 giunge finalmente ai live. A partire da giovedì 28 ottobre in prima serata su Sky Uno i quattro giudici Emma Marrone, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli iniziano la loro sfida per portare i propri talenti fino alla finale. A guidarli Ludovico Tersigni, per la prima volta in veste di conduttore, al suo debutto in una diretta tv. Questa volta le puntate sono visibili anche in chiaro su Tv8.

La quindicesima edizione del talent (l’undicesima targata Sky) va in scena al Teatro Repower di Assago, dove i 12 concorrenti, nel corso della prima puntata, si esibiscono portando sul palco i propri brani inediti, un biglietto da visita importantissimo per far conoscere al pubblico sé stessi e il proprio progetto musicale. A partire dalla mezzanotte del 28 ottobre, subito dopo la fine del live, tutte le canzoni saranno pubblicate sulle piattaforme digitali nella playlist X Factor Mixtape Vol. 2.

La grande novità della stagione 2021 è già stata svelata durante le audizioni: addio alle categorie. Nessuna divisione per età o per genere, nessuna barriera che impedisce a ogni giudice di lavorare con i talenti che più sono in linea con le loro idee. I concorrenti sono divisi in quattro roster, assegnati ognuno ad un giudice, affiancato come sempre da uno o più producer: Frenetik&Orang3 per Emma, Ale Treglia, Jacopo Volpe e Sixpm con Hell Raton, Rodrigo d’Erasmo con Manuel Agnelli e Taketo Gohara al fianco di Mika.

Per i live di X Factor 2021 sono previsti anche grandi ospiti ad ogni puntata. Per il primo appuntamento, sul palco arriva Carmen Consoli, fresca del successo ottenuto grazie al suo nuovo album Volevo fare la rockstar. Superospiti internazionali per la finale sono invece i Coldplay, che hanno scalato le classifiche mondiali con il loro ultimo disco Music of Spheres, dopo il record di stream dei due primi singoli estratti, Higher Power e My Universe, in collaborazione con i BTS.

Per quanto riguarda la finale, un’altra novità: dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia, la puntata che decreterà il vincitore torna a svolgersi al Forum di Assago. “Faremo la finale al Forum e in virtù del periodo che abbiamo passato, essere i primi a fare un evento live al Forum ci restituisce un po’ di quell’energia che ci è mancata“, ha detto Nils Hartmann, Senior Director delle produzioni originali Sky Italia, durante la conferenza stampa. Come per l’edizione 2020, la direzione artistica delle serate live di X Factor è affidata a Laccio e Shake (al secolo Emanuele Cristofoli e Fabio Bernardini), colonne portanti di Modulo Project.

Immancabili anche gli appuntamenti con X Factor Daily, che racconta giorno per giorno la vita dei concorrenti, le prove, le assegnazioni, e Hot Factor, in onda subito dopo la fine del live per raccogliere i commenti a caldo dei giudici e degli eliminati, condotto per la prima volta da Paola Di Benedetto, voce di RTL 102.5 (media partner del programma) che sostituisce Daniela Collu.