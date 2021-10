Tutto pronto per i live di X-Factor 2021. La quindicesima edizione del programma, iniziata a settembre, è ormai pronta per la diretta, dopo la puntata di giovedì 21 ottobre in cui i giudici hanno scelto gli artisti che formeranno le proprie squadre. Tra le tante sorprese che il talent show sta regalando, però, ce n’è una piuttosto amara: quest’anno, tra i dodici concorrenti pronti per il live, ci sono solo due donne: Nika Paris, nella squadra di Mika, e Vale LP, nel team di Emma. Gli altri dieci sono uomini.

La questione sta già suscitando diverse polemiche in rete, dividendo il pubblico a casa tra chi sostiene che “il talento non abbia genere“, e chi invece è convinto che l’abbattimento delle categorie – col fine di trasmettere un messaggio di inclusività – abbia invece ottenuto l’effetto contrario, discriminando in modo particolare le donne. L’annuncio dell’eliminazione delle categorie era arrivato a giugno, quando Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, aveva dichiarato che il gruppo Sky avrebbe fatto di tutto per sostenere una cultura dell’inclusione.

“Eliminando la storica divisione in categorie X Factor non solo accoglie il cambiamento, ma vuole farsene portabandiera: in un mondo che non ha più bisogno di fare distinzioni di genere o di età, per noi talento è un sostantivo neutro. A tutti i concorrenti che saremo orgogliosi di accogliere sul palco chiederemo di portare con sé l’unica cosa che davvero gli occorre: il loro personale, unico X Factor“.

I presupposti, insomma, c’erano tutti. Del resto, il fatto che vi sia bisogno di parlare di “quote rosa“, in un talent show, non è sicuramente positivo. Rimane comunque da chiedersi se l’assenza di categorie abbia davvero dato precedenza al talento, senza tener conto della persona, o piuttosto abbia fornito un pretesto per ridurre la presenza delle donne nel celebre programma.