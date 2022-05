Bengala, il suo ultimo album, risale al 2018 e, a parte il singolo Solero uscito nell’estate 2021, Lorenzo Fragola si è allontanato progressivamente dalle scene musicali. Ora il cantante torna a parlare di sé e lo fa con un post Instagram, una sorta di sfogo a cui affida senza filtri tutti i problemi che ha vissuto nel corso degli ultimi anni.

Sui social l’artista ha raccontato di aver dovuto affrontare un lutto e la malattia:

“Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora. Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite”.

A un certo punto, però, Fragola è riuscito a vedere la luce in fondo al tunnel, anche grazie all’incontro con una persona speciale, il cantautore Mario Mameli con il quale sta lavorando a un nuovo progetto, e che è riuscito a fargli ritrovare la gioia di fare musica:

“Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi. Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché sono fatto così e non mi piace prendere in giro le persone e fare cos’è giusto per “esserci”. Devo sentire in modo viscerale le cose che faccio”.