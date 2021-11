xXx – Il ritorno di Xander Cage è il film che Italia 1 propone per la prima serata di lunedì 8 novembre 2021. La pellicola del 2017 è diretta da D.J. Caruso ed è il terzo capitolo della serie iniziata nel 2002 con xXx e proseguita nel 2005 con xXx 2: The Next Level. Il protagonista Vin Diesel, insieme a lui nel cast anche Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann,KrisWu e TonyJaa.

L’agente Augustus Gibbons si trova in Brasile per reclutare il celebre calciatore Neymar Jr. e farlo entrare tra le file dei suoi agenti xXx. Nel corso delle trattative, un satellite si schianta improvvisamente al suolo uccidendo entrambi. Si scopre poi che si tratta di un’arma potentissima, chiamata vaso di Pandora, un dispositivo in grado di controllare i satelliti che gravitano attorno all’orbita terrestre bypassando le barriere di protezione di ogni stato.

Dal momento che l’ordigno è nelle mani dell’ex xXx Xiang e del suo braccio destro Serena Unger, l’agente della CIA Jane Marke deve chiedere l’aiuto del suo miglior agente: Xander Cage. Quest’ultimo, creduto morto da tempo, ritorna dal suo esilio nella Repubblica Dominicana e forma una squadra per catturare Xiang. Dopo aver reclutato il tiratore scelto Adele Wolff, il pilota Tennyson, l’esperta informatica Becky Clearidge e Harvard Zhou, Cage raggiunge Xiang e la sua squadra in un nightclub sotterraneo su un’isola remota.

Qui Xiang rivela che i componenti del suo team sono anch’essi agenti xXx, reclutati da Gibbons. Sostiene di aver rubato il vaso di Pandora per prevenire l’uso improprio, e dice di avere sospetti sul vero scopo del dispositivo. Dopo aver lasciato l’isola a causa dell’arrivo di una squadra di soldati russi, i due agenti scopriranno di essere pedine in un gioco di potere molto pericoloso e uniranno le forze contro coloro che minacciano la sicurezza della Terra.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi dalla Paramount Pictures a partire dal 20 gennaio 2017 e in quelle italiane dal 19 gennaio. Il primo teaser trailer del film viene diffuso il 18 luglio 2016 da Vin Diesel tramite il suo profilo facebook, mentre il trailer esteso viene diffuso il giorno seguente insieme al primo trailer italiano.