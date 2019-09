Zac Posen crea una collezione di vestiti da sposa per Pronovias

Si affaccia tra gli abiti da sposa 2020 una grande novità che farà impazzire le millennials prossime al matrimonio, la Zac Posen for White One: il brand del gruppo Pronovias, che propone una sposa al tempo stesso giocosa ed elegante, infatti, ha annunciato la sua collaborazione con lo stilista Zac Posen.

La collezione nata da questa inedita partnership è composta da 20 vestiti da sposa con 10 accessori da abbinare. I primi 15 modelli della collezione 2021 saranno presentati in anteprima mondiale il prossimo 5 ottobre a margine della New York Bridal Fashion Week 2019. I restanti 5 abiti e gli accessori saranno disponibili in un secondo momento, a partire da gennaio 2020, con il resto della linea, in alcuni atelier selezionati in tutto il mondo.

“Sono molto felice di annunciare la mia collaborazione con Pronovias Group e il brand White One. La nostra visione condivisa e la nostra competenza promettono di offrire un design unico nel suo genere per le spose di tutto il mondo”, ha raccontato Zac Posen, alla guida dell’etichetta che porta il suo nome dall’età di 21 anni.

A fargli eco Amandine Ohayon, CEO di Pronovias Group: “Questa nuova partnership con Zac Posen è una combinazione perfetta e continuerà a rafforzare il posizionamento di White One come brand moderno, giocoso ed elegante. L’incontro tra l’incantevole estetica glamour di Zac e la nostra maestria in fatto di abiti da sposa porterà sul mercato un’offerta esclusiva: alta moda e alta qualità, a un prezzo conveniente. Questa partnership, inoltre, continuerà ad alimentare lo sviluppo del gruppo Pronovias nel Nord America”.

Zac Posen for White One, la collezione

Le creazioni del designer americano di haute couture per White One rifletteranno la sua maestria artigianale e la passione per la celebrazione del corpo femminile. Fino a raggiungere l’interpretazione del glamour americano per cui Zac Posen è diventato celebre. La sua “firma” inconfondibile? Forme e volumi strutturati, graficamente incorporati nei dettagli dell’abito.

Non mancheranno quindi materiali di tendenza che fanno colpo su tatto e vista. Strati di chiffon, crêpe a ricoprire l’intero abito e particolari plissettati per creare magnifiche opere d’arte di alta moda.

Le silhouette delle nuove spose Zac Posen for White One ricalcheranno l’estetica sofisticata, sensuale e giovanile del brand spagnolo. I prezzi abbordabili, poi, preannunciano un successo facile da prevedere. Gli abiti da sposa di alta moda della collezione saranno venduti per cifre comprese tra i 1.200 e i 4.000 dollari (cioè all’incirca tra i 1.090 e i 3.700 euro).