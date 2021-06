Moda sposa 2021: gli accessori (orecchini, fascinator, guanti & Co.)

In un anno di grandi incertezze costellato da frequenti lockdown, i matrimoni ripartono nel segno delle ristrettezze e del distanziamento sociale. Sebbene sarà possibile tornare a celebrare i matrimoni, molte spose opteranno per cerimonie con pochi invitati e non troppo sfarzose. Anche gli abiti da sposa sembrano abbracciare la tendenza minimalista, rinunciando a forme pompose e dettagli preziosi virando verso silhouette semplici e lineari e tagli alleggeriti. E se i vestiti tendono al minimalismo per adattarsi a feste sottotono, arrivano in aiuto gli accessori sposa 2021 che rendono l’outfit più glamour. Si tratta di accessori che potranno essere utilizzati anche dopo il matrimonio, nel pieno rispetto del budget di ogni sposa.

Per rendere un abito da sposa davvero completo gli accessori sono il dettaglio di stile che personalizzano il look da matrimonio. Ma quali sono gli accessori sposa di tendenza del 2021? Dai guanti da cerimonia, alle pochette, passando per gioielli, cappelli e fermagli per capelli.

Capelli da sposa e accessori per capelli

Prendendo spunto dalla moda del passato, gli accessori sposa 2021 puntano tutto sui copricapi che sostituiranno il classico velo corto o a strascico. Un occhio particolare è riservato ai cappelli: torna il panama alla Yoko Ono e sarà possibile scegliere anche tra maxi cappelli a falda ultra larga che potranno essere abbinati agli abiti da sposa più semplici.

Gli accessori sposa 2021 prevedono anche l’utilizzo di forcine con maxi scritte di strass e cristalli o con fermagli tempestati da perline. I classici fascinator, indossati in modo tradizionale, nei matrimoni inglesi saranno sostituiti da graziosi cerchietti di perline, corone di foglie e pettini d’antan decorati con fiori smaltati e dall’effetto anticato.

Per un tocco di stile ancora più glamour, si può scegliere di indossare un maxi fermaglio a forma di fiocco con perline utilizzati come ferma-acconciature.

I look, inoltre, possono essere completati dalle velette che scendono lungo il viso e sostituiscono i classici veli lunghi e sfarzosi. Il risultato? Un look da matrimonio dallo stile vintage con personalità.

Accessori sposa 2021: i gioielli

I gioielli sono quei piccoli dettagli preziosi capaci di illuminare il viso e di diventare l’elemento luccicante che cattura l’attenzione. Rivestono un ruolo decisivo per completare il look da sposa: gli orecchini incorniciano il volto con punti luce di diamanti o con sfere di perle per uno stile classico adatto ad abiti di pizzo o boho chic.

Di gran tendenza gli orecchini a forma di bouquet di fiori smaltati. Fiori, come le margherite, sono realizzati in versione maxi e sono perfetti per i lobi della sposa.

Per un matrimonio serale, si potrà optare gli orecchini pendenti. Sì anche alla versione chandelier.

Accessori sposa 2021: le borse

Dalle pochette, alle clutch senza dimenticare le mini borse a mano in raso o in seta. Torna la tendenza delle borse da sposa che si confermano gli accessori perfetti con cui completare un look da matrimonio. Una moda lanciata nel 1957 da Audrey Hepburn in occasione dell’intimo matrimonio con Mel Ferrer in Svizzera.

Oggi, le borse da sposa si vestono di nuove forme rimanendo contenute nelle dimensioni per portare con sé tutto ciò che serve: smartphone, gel igienizzante e mascherine. Un modello comodo e dallo stile raffinato è quello realizzato da Simone Rocha con intarsi e intrecci di perle da portare a mano.

Accessori sposa 2021: guanti e cinture

Per le spose amanti dello stile classico e raffinato, i guanti tornano tra gli accessori moda di tendenza per la sposa 2021. Tra i modelli più ricercati spiccano quelli in raso semplici e lunghi fino al gomito da abbinare ad abiti a sirena dallo stile semplice e lineare. Mentre, i guanti corti in tulle arricchiti da perline e ricami saranno il dettaglio glamour con cui esaltare l’abito da sposa.

Le cinture per abiti da sposa, invece, sono pensate per evidenziare i punto vita e sono tra gli accessori sposa più versatili (da riutilizzare facilmente anche dopo il matrimonio). Una proposta eccentrica e fuori dagli schemi arriva dalla Vera Wang che abbina a un abito color nude una cintura in velluto colorata che forma un fiocco in vita.