Su Rete 4, mercoledì 27 ottobre 2021, torna una nuovo appuntamento con Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. In questa puntata, affidata come sempre alle mani di Giuseppe Brindisi, si torna a parlare delle piazze no-vax e no Green Pass che agitano il paese. È previsto anche un approfondimento sulle presunte infiltrazioni in queste manifestazioni. Spazio anche al racconto della Chiesa contraria ai vaccini e un focus sul Ddl Zan, nel giorno in cui torna in aula a Palazzo Madama.

Tra i principali argomenti trattati durante la trasmissione, quindi, ci sono quelli legati alle manifestazioni che in questo periodo sono all’ordine del giorno nelle piazze italiane. Per parlare di questo tema è presente in studio Carlo Taormina, avvocato dei leader di Forza Nuova che attualmente si trovano in carcere in seguito all’assalto alla Cgil. Inoltre, intervengono anche alcuni testimoni per raccontare ciò che hanno visto in quei giorni partecipando in prima persona.

Durante l’appuntamento di Zona Bianca si possono anche ascoltare le parole dell’ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti che ha rilasciato nuove dichiarazioni dopo lo scandalo sulle mascherine importante dalla Cina. Da allora la donna non aveva più dichiarato nulla fino a questa esclusiva del programma di Rete 4. Come anticipato, uno spazio è dedicato al racconto della Chiesa no-vax con il contributo di alcuni personaggi del mondo cattolico contrari al vaccino.

Ultimo ma non per importanza anche un focus sul Ddl Zan che proprio il 27 ottobre 2021 torna a essere discusso in aula a Palazzo Madama. Nel corso della serata sono previsti numerosi ospiti: Guido Crosetto, Augusto Minzolini, Karima Moual, Claudio Martelli, Piero Sansonetti, Sabrina Scampini, Roberto Poletti, Alessandro Meluzzi, Mario Adinolfi, Alessandro Cecchi Paone, Agostino Miozzo, Francesco Borgonovo, Andrea Delmastro delle Vedove, Vladimir Luxuria e Eva Robin’s.