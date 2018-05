Festeggiare l’anniversario delle nozze è un bel modo per celebrare l’amore, specialmente con il passare del tempo. Non capita tutti i giorni di celebrare 40 anni di matrimonio, o meglio le nozze di rubino, ed è quindi opportuno trovare idee speciali sia per il party che per i regali.

Le tradizioni, come spesso accade, non sono tutte univoche nell’assegnare questa pietra preziosa al 40esimo anno: secondo alcuni i 40 anni sarebbero le nozze di smeraldo e i 45 le nozze di rubino. In realtà poco importa perché stiamo parlando in ogni caso di traguardi davvero importarti. Ecco qualche idee utili per festeggiare insieme agli amici e ai parenti, i vostri 40 anni di matrimonio.

Leggi anche: Anniversario di matrimonio: le frasi più divertenti | Come vestirsi per l’anniversario