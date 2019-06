Buon anniversario di matrimonio: le frasi più belle per lui e per lei

Un giorno davvero speciale, da segnare sul calendario qualora si rischiasse di dimenticarlo: ma quali sono le frasi più belle per lui e per lei per gli auguri di buon anniversario di matrimonio? Quelle da scrivere insieme al buongiorno su un bigliettino o per messaggio, certo, ma anche le frasi famose con parole in grado di arrivare dritte al cuore, o quelle divertenti per sdrammatizzare i conflitti presenti in tutte le coppie di lunga data.

A ciascuna la sua: conoscere il proprio marito o la propria moglie e le parole che più farebbe loro piacere leggere in questa giornata di festa dovrebbe essere uno dei privilegi della convivenza.

Le frasi d’amore non devono essere per forza di cosa romanticissime o smielate ma devono sempre venire dal cuore e essere sincere. A corto d’ispirazione? Ecco le frasi più belle per lui e per lei con cui dire: “Buon anniversario di matrimonio, tesoro”!

Anniversario matrimonio: le frasi più belle per lui

“Da quando ci siamo sposati il tempo è volato, sono stati anni meravigliosi! Ad altri mille anniversari… Tanti auguri amore mio”

“Oggi festeggiamo l’anniversario del giorno più bello della nostra vita, quello in cui abbiamo scelto di trascorrerla insieme! Auguri, amore mio”

“Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi molte volte, sempre della stessa persona” (Mignon McLaughlin)

Anniversario matrimonio: le frasi più belle per lei

“Le vere storie d’amore non hanno mai una conclusione. Buon anniversario, amore” (Richard Bach)

“Ne abbiamo fatta di strada insieme, ma io non sono ancora stanco di camminare accanto a te. Ti amo!”

“Il nostro matrimonio è stato molti anni fa. La sua celebrazione continua ancora oggi” (Gene Perret)

Auguri di buon anniversario di matrimonio divertenti

“Non critico mai le scelte di mia moglie, perché io sono una di quelle! Auguri amore mio!”

“Il mio regalo per questo anniverario? Ti prometto che mi ricorderò del prossimo tra un anno!”

“La donna è la rovina dell’uomo, ma resta il fatto che l’uomo senza la donna è rovinato” (Marilyn Monroe)

Buongiorno e buon anniversario di matrimonio

“Ogni giorno che passa ti amo sempre di più. Buon giorno e tanti auguri di buon anniversario, tesoro mio”

“Dopo tanti anni passati insieme mi basta ancora solo un tuo sorriso al mattino per essere felice tutto il giorno. Come oggi. Ti amo, buon anniversario”

Per qualcuno questo anniversario di matrimonio potrebbero sembrare un punto di arrivo. Per me non è altro che un punto di partenza per amarci come abbiamo fatto fin dal primo giorno. Buongiorno e auguri!

Buon anniversario di matrimonio frasi famose