Le nozze, la luna di miele, il tempo che vola ed eccolo che arriva, puntuale e senza quasi rendersene conto visto l’entusiasmo degli inizi in coppia, il primo anniversario di matrimonio: cosa fare in questa giornata davvero speciale e quali sono i regali più adatti e più graditi da scambiarsi?

Gli sposi potranno organizzare qualcosa di tradizionale, come una cena romantica, o qualcosa di originale, come un’avventurosa esperienza di rafting. L’importante è passare del tempo insieme per festeggiare questo traguardo fondamentale.

E se il regalo, da un lato, potrebbe essere proprio un viaggio per il weekend in cui cade l’anniversario, dall’altro è possibile puntare su qualcosa di simbolico o su un gioiello che resterà un ricordo negli anni.

State per festeggiare il primo anniversario di matrimonio e siete a corto di idee? Ecco cosa fare e alcuni consigli per il regalo.

Ogni anniversario di matrimonio ha il suo simbolo. I più conosciuti sono l’argento, per i 25 anni insieme, e l’oro, per i 50 anni di matrimonio. Il simbolo del primo anniversario di matrimonio è la carta. Questo potrebbe essere d’ispirazione: perché non realizzare un album di fotografie scegliendo le più belle del primo anno da sposi e completandolo con didascalie simpatiche o frasi romantiche? Inoltre, c’è anche l’usanza di scegliere, tra i regali per il primo anno, un orologio. Ecco i nostri consigli.

Vacanza per due. Il viaggio come qualcosa da fare insieme ma anche come regalo per due, un’idea sempre apprezzata. Vi proponiamo il romantico lago di Garda. Tra le strutture da prendere in considerazione il Wellness Hotel Casa Barca. Rinnovato di recente, è circondato da un vasto oliveto e ubicato a pochi minuti dall’incantevole centro storico di Malcesine. Tutte le camere hanno la vista sul lago, e potrete rilassarvi presso il centro benessere o nel giardino privato con piscina. Qui per prenotare.

Orologio per lui. Da Emporio Armani un modello analogico con cassa 43mm in acciaio inox, quadrante blu con indici oro, movimento cronografo, vetro zaffiro, cinturino blu in vera pelle, resistente all’acqua 5 ATM. Un classico unisex che lei potrà – ogni tanto – rubare a lui. Qui per acquistare.

Orologio per lei. Una delizia l’Ego Lady di Damiani, con movimento al quarzo, cassa in oro rosa e acciaio, cinturino in alligatore di un verde delicato, impermeabilità 30 m. Qui per acquistare.

Anello. Un’altra proposta evergreen per lei, l’anello. Abbiamo scelto un regalo total pink, il Pomellato in oro rosa con zaffiro rosa. Qui per acquistare.