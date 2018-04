Per la meditazione, per rimettersi in equilibrio, per trovare la pace lontano dal caos cittadino: gli yoga retreats sono luoghi speciali, tra luxury resort, masserie, ville ma anche agriturismi in grado di offrire percorsi e lezioni con i migliori maestri. Oltre che tutti gli altri benefici delle filosofie orientali per i loro ospiti, dal cibo bio e salutare ai massaggi e ai trattamenti Spa.

Insieme a una delle discipline più amate (sono 1,5 milioni gli italiani a praticarla), negli ultimi anni anche nel Belpaese si sono diffuse queste oasi di pace, di meditazione e di relax: ecco, allora, 5 ritiri yoga da provare con l’arrivo della bella stagione.

