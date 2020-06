Abbigliamento yoga: i pantaloni e top più comodi

Per una pratica confortevole, che sia nel salotto di casa o in una palestra, l’abbigliamento yoga deve essere soprattutto comodo e deve accompagnare senza impacciare le posizioni effettuate. È bene che nello scegliere pantaloni e top non si seguano solo le tendenze del momento ma soprattutto i tessuti e i modelli più adatti, che evitino una sudorazione eccessiva. Per questo, è bene optare per il cotone oppure per le fibre naturali.

Se si svolge yoga ad alta intensità è inoltre necessario scegliere dei tessuti che siano traspiranti e che lascino evaporare il sudore; se, invece, si svolge yoga a bassa intensità, allora basterà scegliere degli indumenti più comodi e leggeri, che garantiscano semplicemente flessibilità nei movimenti.

Pantaloni yoga

Domyos propone pantaloni molto morbidi in cotone proveniente da agricoltura biologica. La fascia alta , da risvoltare, mantiene la fascia addominale ed è adatta a tutte le corporature, anche alle donne in gravidanza. Prezzo consigliato: 12,99 euro

Perfetti per lo yoga i leggings Calzedonia con fascia elastica in vita morbida e confortevole. Il tessuto elasticizzato ideale offre un’estrema elasticità, allungandosi in entrambe le direzioni, trasversalmente e longitudinalmente. Prezzo consigliato: 25,95 euro

I leggings a vita alta in tessuto elasticizzato di Beyond Yoga sono un modello aderente senza chiusura e modello aderente . Il brand ha unito le forze con l’agenzia etica Good On You per la consapevolezza dell’impatto che gli acquisti hanno sull’ambiente. Prezzo consigliato: 179 euro

I leggings sportivi di H&M in tessuto tecnico ad asciugatura rapida hanno vita alta, lunghezza alla caviglia. Alta fascia con effetto contenitivo e modellante in vita. Taschino portachiavi nascosto nel girovita. Prezzo consigliato: 24,99 euro

Yoga Essential propone pantaloni donna in fibra di bamboo, con gamba larga, elastico alto in vita e ricamo sul retro con l’originale pittogramma Essenza. Il prodotto è interamente realizzato in Italia ed è confezionato con fibre naturali: la fibra di bambù rende questo pantalone donna adatto a tutte le stagioni perché fresco d’estate e caldo d’inverno, oltre che resistente, anallergico e antibatterico. Prezzo consigliato: 98 euro

I top più comodi per fare yoga

Per la sua ultima collaborazione con Reebok , Victoria Beckham si ispira agli anni Novanta e realizza una canotta in jersey elasticizzato nero dalla vestibilità slim e design a spalle scoperte per una gamma completa di movimenti. Prezzo consigliato: 80 euro

La canotta Nike ha sottili cinturini a forma di Y sul retro che consentono facilità di movimento durante la pratica. È leggermente allentato dalla maglia traspirante leggerissima. Prezzo consigliato: 51 euro

La versatile canotta di Stella McCartney x Adidas ha comoda vestibilità a vogatore per garantire libertà di movimento e inserti in mesh. Il tessuto sostenitivo, morbido e confortevole sulla pelle è per il 79% in poliestere riciclato . Prezzo consigliato: 64 euro

Di Freddy la canotta in jersey dalla vestibilità aderente caratterizzata da un gioco di incrocio e drappeggio del tessuto sul retro che copre parzialmente le ampie aperture laterali del giromanica. Il tessuto, la vestibilità e il design la rendono adatta alla pratica del soft yoga . Prezzo consigliato: 80 euro

La maglietta doppia smanicata di Oysho con la scritta “Basically complex” in lettere dorate sul davanti è in tessuto di filo dorato con dorso a vogatore. Prezzo consigliato: 25,99 euro