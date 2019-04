Le frasi per dire grazie alle maestre delle elementari sono fondamentali a fine anno, quando è il momento di scrivere il tradizionale biglietto di ringraziamento alle insegnanti, che accompagna un regalo simbolico, o anche una lettera speciale con le parole dei bambini.

Le maestre, infatti, trascorrono tutte le mattine feriali (e anche qualche ora del pomeriggio) con i nostri figli, durante l’anno scolastico: tante ore in cui insegnano loro a leggere e a scrivere, ma anche storia e geografia, educazione civica, come comportarsi con i compagni di classe e tirare fuori la loro creatività.

Meritano, dunque, arrivate a giugno, i ringraziamenti di bimbi e genitori, per essere state guide ed educatrici, a volte pazienti a volte severe, ma sicuramente sempre allegre e comprensive.

Trovare le parole giuste per dire grazie alle maestre delle elementari, però, non è sempre facile, per questo la nostra redazione ha raccolto 10 frasi di ringraziamento per le maestre della scuola primaria da copiare o da cui lasciarsi ispirare.