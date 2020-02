120 anni di Jacques Prévert: le più belle poesie d’amore

Il 4 febbraio si celebra un importante anniversario per tutti gli innamorati, che potrebbe interessare anche chi deve festeggiare una decina di giorni dopo San Valentino: sono infatti passati 120 anni dalla nascita di Jacques Prévert, probabilmente il poeta più citato quando si parla d’amore.

Venuto a mancare nel 1977, lo scrittore fu anche autore di testi di canzoni interpretate da artisti come Juliette Greco o Gilbert Bécaud; inoltre fu un importantissimo sceneggiatore, che collaborò con registi come Jean Renoir e soprattutto con Marcel Carné, dando vita a capolavori come Il porto delle nebbie, Amanti perduti, Alba tragica e Mentre Parigi dorme.

Ma veniamo alle sue poesie, di cui sono per l’appunto celebri quelle d’amore. Leggeri, immediati, ironici, con una punta di malinconia tutta francese e altrettanto “francesemente” fanciulleschi, i suoi versi descrivono con esattezza le sensazioni degli innamorati e degli amanti, fotografando attimi preziosi che restano indimenticabili.

Ecco alcune delle sue poesie d’amore più belle:

Canzone

Che giorno siamo noi

Noi siamo tutti i giorni

Amica mia

Noi siamo tutta la vita

Amore mio

Noi ci amiamo e noi viviamo

Noi viviamo e noi ci amiamo

E noi non sappiamo che cosa è la vita

E noi non sappiamo che cosa è il giorno

E noi non sappiamo che cosa è l’amore

Ubriaca di te

E i bicchieri erano vuoti

e la bottiglia spaccata

E il grande letto era aperto

e la porta serrata

E tutte le stelle di vetro

della felicità e della bellezza

splendevano nella polvere

della stanza in disordine

E io ero ubriaco morto

e tutto una vampa di gioia

e tu ubriaca viva

nuda tra le mie braccia.

Paris at night

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vedere tutto intero il tuo volto

Il secondo per vedere i tuoi occhi

Il terzo per vedere la tua bocca

E l’oscurità intera per ricordare tutto questo

Mentre ti stringo fra le braccia

I ragazzi che si amano

I ragazzi che si amano si baciano in piedi

Contro le porte della notte

E i passanti che passano li segnano a dito

Ma i ragazzi che si amano

Non ci sono per nessuno

Ed è la loro ombra soltanto

Che trema nella notte

Stimolando la rabbia dei passanti

La loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia

I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno

Essi sono altrove molto più lontano della notte

Molto più in alto del giorno

Nell’abbagliante splendore del loro primo amore

Spectacle, Intermède

Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l’esempio

Per te amore mio

Sono andato al mercato degli uccelli

E ho comprato degli uccelli

Per te

Amore mio

Sono andato al mercato dei fiori

E ho comprato dei fiori

Per te

Amore mio

Sono andato al mercato dei rottami

E ho comprato catene

Pesanti catene

Per te

Amore mio

Poi sono andato al mercato degli schiavi

E ti ho cercata

Ma senza trovarti

Amore mio

La lucertola

La lucertola dell’amore

Ancora una volta è fuggita

E m’ha lasciato la coda fra le dita

Ben mi sta

Avevo voluto serbarla per me