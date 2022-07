Il 15 luglio 2022 Laura Chiatti ha compiuto 40 anni e festeggiato questo importante compleanno in gran stile. Dopo essere stata svegliata dai suoi figli, con festoni e palloncini a tema, in serata ha ricevuto la sorpresa preparatale dal marito Marco Bocci, che le ha organizzato un party magico nelle campagne vicino a Perugia.

La festa, a cui hanno partecipato amici e parenti dell’attrice, è stato documentata sui social media dalla festeggiata e dai suoi ospiti. Chiatti nelle caption dei post ha ringraziato più volte tutti gli invitati dedicando loro molte parole affettuose e di stima:

Grazie per questo sogno… avervi tutti accanto è stato per me, il dono più bello mai ricevuto per questi meravigliosi 40 anni … La vita va festeggiata sempre, perché ogni candelina in più che possiamo spegnere, è un anno in più che Dio ci ha regalato. Un grazie speciale a chi ha reso possibile questa indimenticabile serata.