Camilla Rosemary Shand ha compiuto 76 anni, celebrando il primo compleanno da Regina, un ruolo che non avrebbe mai pensato di ricoprire: “Io regina? You must be joking”, aveva dichiarato in passato. Nella giornata di oggi, 17 luglio 2023, in occasione dei festeggiamenti, le campane di Westminster hanno risuonato per tutta Londra, seguite da un post condiviso sul profilo Instagram della Royal Family che riporta alcune immagini del saluto con le armi.

La Regina è salita sul trono d’Inghilterra nel maggio del 2023, al fianco di Carlo III, conosciuto nel corso degli Anni ’70 durante una partita di polo. All’epoca, il sovrano era il principe di Galles e, durante il primo incontro con l’attuale consorte, quest’ultima gli aveva domandato: “Sapevi che la mia trisnonna e il tuo trisnonno erano amanti? Che te ne pare?”, riferendosi alla relazione instaurata tra il re Edoardo VII e Alice Keppel, imparentata proprio con Camilla.

La Regina, tuttavia, è sempre stata poco apprezzata dal principe Harry che, dopo la scomparsa della madre, Lady Diana, non è mai riuscito ad accettare l’ingresso di Camilla al fianco del padre, parlandone anche nel suo ultimo libro, Spare. Carlo III e Camilla, infatti, nel 1997, poco prima della morte della principessa Diana, erano già una coppia ufficiale. Il figlio maggiore del sovrano, invece, il principe Harry, aveva reagito in maniera più accomodante all’ingresso dell’attuale Regina in famiglia, cercando di evitare possibili dissapori.

In merito alle passioni di Camilla, come riportato da Vanity, al primo posto trionfa il grande amore per i libri: durante la pandemia, infatti, la sovrana aveva creato un gruppo di lettura, il Queen’s Reading Room. Ai gradini più bassi del podio, invece, troviamo la danza classica e gli animali. La Regina, infatti, è la padrona di una coppia di jack russell e, come raccontato nel corso di un’intervista diffusa dai tabloid britannici, a causa dell’avanzare dell’età, nonostante non sia più in grado di cavalcare, possiede degli splendidi cavalli da corsa.