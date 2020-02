Abiti da sposa corti 2020: i modelli più belli

Sono romantici e contemporanei: gli abiti da sposa corti 2020, nei modelli più belli, propongono le tendenze dell’anno in maniera originale, per un look da matrimonio diverso dal solito e mai banale.

Le fan degli abiti da principessa storceranno il naso, ma chiunque avrà la curiosità di “sfogliare” le nostre proposte scoprirà quanto un abito da sposa corto possa stupire per la sua eleganza, la sua grazia, la sua raffinatezza. Senza abdicare a romanticismo, tradizione e sensualità.

Del resto, tutti i bridal brand più celebri si confrontano con questa alternativa perfetta per le spose dalla forte personalità. Da Pronovias a Jenny Packham, da Viktor&Rolf a Reem Acra passando per Rosa Clará, ecco modelli più belli di abiti da sposa corti 2020.

Jenny Packham. Da una delle stiliste più amate da Kate Middleton, un abito ibrido, corto davanti e lungo dietro, per chi non vuole rinunciare allo strascico. In tulle avorio a pois, è decorato con le piume, grande must di stagione.

Pronovias. Esalta tutti i tipi di fisico la proposta Pronovias. Sensuale, è in tulle con ricami di strass che ricordano il design anni Venti e, neanche a dirlo, ha piume lungo i profili delle maniche a tre quarti e nella parte inferiore della gonna.

Christos Costarellos. Parte della collezione Autunno 2020, lo scintillante modello Asteria, in pizzo francese lavorato, gioca con i dettagli. Le frange regalano volume e movimento, la schiena scoperta sensualità, per un vestito da sposa corto adatto a spose non tradizionali che hanno voglia di divertirsi con il look.

Viktor&Rolf. È un capolavoro di design la creazione Viktor&Rolf Wild Rose Volant Mini per l’Autunno-Inverno 2020. Il vestito corto a trapezio in mikado stupisce con le rose selvatiche drappeggiate con volant circolari all’altezza delle spalle.

Reem Acra. Parte della Thankyou Collection per la Primavera 2020, questo modello è perfetto per chi ha deciso di vivere con ironia il giorno più bello, grazie agli short pants abbinati alla giacca maschile. Unico neo: sta bene solo a chi ha gambe toniche e slanciate.

Rosa Clará. “Le storie d’amore allegre meritano di essere celebrate con l’abito Cintia”, spiega Rosa Clará presentando questa creazione Fifties. La linea principessa assicura una femminilità unica, mentre il corpetto in pizzo e strass e lo scollo a V esaltano e valorizzano il busto.