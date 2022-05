Al PalaOlimpico di Torino è praticamente tutto pronto per dare il via all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Lunedì 2 maggio nello spazio dedicato alla kermesse si è tenuta la prima prova generale, e sul palco si è esibito anche Achille Lauro, in gara per la Repubblica di San Marino.

L’artista, insieme alla sua band e all’inseparabile chitarrista Boss Doms, ha portato in scena la sua Stripper, brano con cui parteciperà alla competizione musicale e con il quale ha vinto il concorso Una voce per San Marino.

Il sito dell’Eurovision ha definito la performance di Achille Lauro alle prove come “un glam rock, ma di alta moda, qualcosa di mai visto su quel palco”, e in effetti il cantante non si è smentito e ha portato anche lì il suo lato eccentrico e ribelle.

Oltre all’ampio uso di effetti speciali, Lauro ha lasciato tutti a bocca aperta per aver cantato, niente popò di meno, in sella a un toro meccanico. Ovviamente non un toro qualsiasi, ma un esemplare in pelle e velluto rosso, con le corna scintillanti: da qui il l’aggettivo glam che hanno dato alla sua esibizione, oltre al look firmato Gucci del cantante.

E a pensare al testo di Stripper si capisce anche il perché Achille Lauro abbia portato sul palco un toro meccanico: il brano parla di una cowgirl libera di essere quello che desidera, e di un uomo che decide per sé stesso. Lui stesso la descrive così sul suo profilo Instagram: