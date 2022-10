Il mondo della musica piange la scomparsa di Jody Miller, morta a 81 anni a causa di complicanze legate al morbo di Parkinson che le era stato diagnosticato sette anni fa. Myrna Joy Miller, questo il suo nome all’anagrafe, aveva vissuto il momento di massima popolarità tra gli anni ’60 e ’70, quando era stata ingaggiata dalla Capitol Records come artista folk.

Il suo debutto discografico risale al 1963 con l’album Wednesday’s Child is Full of Woe, a cui segue l’anno successivo l’uscita della sua canzone ancora oggi più famosa, He Walks Like a Man, lanciata anche in Italia da Mina con il titolo di È l’uomo per me. È grazie a questo brano che ha ottenuto il suo primo ingresso nella Billboard Hot 100.

Tra i riconoscimenti più importanti ottenuti in carriera c’è anche la nomination al Grammy per la migliore performance vocale country femminile con la cover di He’s so fine dei The Chiffons,

I più adulti ricordano inoltre la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1965 al fianco di Pino Donaggio con un brano entrato nella storia della musica italiana come Io che non vivo (senza te) e Devi essere tu, quest’ultimo non ammesso però alla finale.

Negli anni ’80 Jody Miller ha poi deciso di ritirarsi dalle scene per seguire da vicino la sua famiglia composta dal marito Monty Brooks e dalla figlia Robin, oltre a essersi dedicata alla loro fattoria di Blanchard, in Oklahoma.

In seguito alla scomparsa del marito, avvenuta nel 2014, l’artista ha deciso di tornare a esibirsi con la figlia e i nipoti come Jody Miller & Three Generations. Nel 2018 è poi riuscita a essere inserita nella Oklahoma Music Hall of Fame, all’interno di una classe tutta al femminile che comprendeva anche Susie McEntire e Gayla Peevey