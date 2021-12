I dolci auguri di Alessandra Amoroso insieme alla nipotina Andrea

Alessandra Amoroso sta trascorrendo queste festività natalizie circondata dall’affetto dei suoi cari, soprattutto da quello della sua nipotina Andrea, la figlia di sua sorella Francesca Amoroso. La cantante, infatti, ha condiviso con i suoi follower su Instagram momenti di vita quotidiana, davanti all’albero di Natale, o in posa, mentre gioca proprio con Andrea.

E quest’ultima è la protagonista anche del nuovo scatto che su Instagram ha già fatto incetta di like e che manda un messaggio davvero dolce e profondo, sull’importanza della famiglia e sul senso più genuino di queste festività, che come scrive la cantante sono rese speciali proprio dai momenti condivisi con i suoi cari. “Da sempre grata alla vita e questi giorni mi stanno facendo riflettere”, si legge nel post che la ritrae seduta in macchina con la piccola Andrea.

“Provo a dare gioia condividendo la mia semplice quotidianità fatta di piccoli momenti in famiglia e di tanto amore con la mia piccola nipotina Andrea, ma non smetto di pensare a tutte quelle persone che queste piccole cose, in questi giorni di festa, non sono riusciti a condividere con i propri cari, Provo a darvi energia, provo ad abbracciarvi tutti con il pensiero, io ci provo! Tutelatevi e abbiate pazienza. Vi mando amore”.

Del resto, questo è un momento molto particolare per la cantante, che a novembre ha lanciato il suo nuovo album Tutto accade, settimo lavoro per l’artista prodotto in studio, che consta tra i singoli brani quali Sorriso grande, Tutte le volte e Canzone inutile, nonché la collaborazione con altri artisti quali Rocco Hunt e Takagi & Ketra.